Operazione antidroga nel basso Salento: rimangono in silenzio sei degli otto arrestati

PRESICCE-ACQUARICA (Lecce) – Scena muta davanti al gip. Hanno scelto la via del silenzio sei degli otto soggetti arrestati nell’ambito dell’operazione antidroga con epicentro, il comune di Presicce-Acquarica, eseguita dalla Guardia di finanza di Lecce. si sono avvalsi della facoltà di non rispondere il presunto capo: il 51enne Cengs De Paola, assistito dagli avvocati Paolo Rizzo e Andrea Marco Monsellato.

Stessa linea adottata da Nicola Luna, 46 anni, difeso dai legali Pantaleo Cannoletta e Paolo Cantelmo, per il 54enne Massimo De Milito assistito dall’avvocato Mario Petrachi, per Francesco Guida, 65 anni, assistito dall’avvocato Francesco Stocco, per il 40enne Gianluca Ciullo e Salvatore Martello De Maria, di 52 anni, difesi dagli avvocati Simone Viva e Angelo Ninni. Saranno sentiti nelle prossime ore la 35enne Valentina Ingrosso, detenuta nel carcere di Foggia mentre davanti al gip Alcide Maritati, firmatario dell’ordinanza, comparirà Daniele De Florio, difeso dall’avvocato Vito Faiulo. La scelta di non rilasciare dichiarazioni è dettata dal poco tempo a disposizione da parte del pool difensivo di visionare l’intero carteggio allegato alle carte dell’inchiesta.

Come emerso dalle indagini, la Finanza avrebbe smantellato un gruppo agguerrito e spregiudicato che aveva allestito il proprio quartier generale in un’abitazione di Presicce-Acquarica dove Luna scontava gli arresti domiciliari. Tra le contestazioni sono stati ricostruiti diversi episodi estorsivi: lo stesso boss De Paola avrebbe dato l’ordine di sottrarre la Fiat 500 a Daniele De Florio, costretto con le minacce a firmare il passaggio di proprietà nell’agenzia di pratiche auto di Gianluca Ciullo. Non sarebbero mancate, però, neppure le tensioni all’interno dello stesso clan per la gestione dei traffici illeciti: gli investigatori hanno ricostruito il tentato omicidio di Francesco Guida, ferito con cinque colpi di pistola esplosi dalla Ingrosso. Tutti gli indagati, per il momento, rimangono in carcere.

Come riportato nell’ordinanza. “la gravità dei fatti e delle condotte (praticamente tutte seriali, o quantomeno dimostrative di una abituale condivisione di schemi delinquenziali e comunque caratterizzate da una altissima pericolosità sociale) ascritte ad ogni singolo indagato e la personalità degli stessi, per come emerge sia dai precedenti vantati dalla maggioranza di essi che dalle stesse modalità esecutive delle condotte delittuose contestate, inducono a ritenere che i fatti oggetto di indagine costituiscano in realtà una sorta di abituale modalità di vita che permea di sé tutte le relazioni sociali dei singoli, che– proprio grazie all’inserimento stabile nell’ambiente criminale (associato o meno)- assumono un ruolo nel contesto territoriale di appartenenza (e ne traggono vantaggi economici e mezzi di sostentamento, nella gran parte dei casi in maniera esclusiva), dal quale non si sono minimamente distaccati”.