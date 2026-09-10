Scuola, legalità e prevenzione: presentato in Prefettura il piano formativo 2026/2027 che rilancia l’alleanza interistituzionale contro il disagio giovanile e le dipendenze

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LECCE – Prosegue e si rafforza nel territorio salentino il lavoro corale interistituzionale incentrato sulle misure di attuazione ed esecuzione del “Protocollo A-MaRe-D”, sottoscritto il 20 marzo 2025 per lo studio delle malattie respiratorie da droga e per il contrasto dei fenomeni legati alle dipendenze, alle devianze e al disagio giovanile in ambito scolastico.

Sulla scia degli ottimi esiti registrati nello scorso anno scolastico — che ha visto l’adesione di ben 60 istituti secondari della provincia — la Prefettura di Lecce, in stretta sinergia con l’Ufficio Scolastico Territoriale e le componenti del Tavolo Tecnico Interistituzionale (Forze dell’Ordine, Corte d’Appello di Lecce, Autorità Giudiziarie minorili, Università del Salento, Banca d’Italia, Ordini professionali e Terzo Settore), ha presentato il rinnovato paniere di proposte didattiche per l’anno scolastico 2026/2027.

Un’azione mirata a consolidare l’educazione civica, mitigare le fragilità e sensibilizzare gli studenti su temi cruciali quali legalità, prevenzione delle dipendenze, educazione finanziaria, sicurezza stradale, cittadinanza digitale, contrasto al cyberbullismo e alla violenza di genere.

Il Prefetto ha ripercorso la genesi del protocollo d’intesa evidenziando i traguardi raggiunti nella scorsa edizione: “Nel corso dello scorso anno scolastico abbiamo formato oltre 20 mila studenti su varie tematiche afferenti al disagio giovanile e alla devianza. Quest’anno riproponiamo con forza questo modello, ampliando l’offerta a oltre 25 proposte formative.”

Il Prefetto ha poi posto l’accento sulla necessità di un maggiore coinvolgimento delle famiglie e sul recupero della funzione genitoriale: “La responsabilità della famiglia non può limitarsi all’interno delle mura domestiche.” Passando all’allarmante problema dell’abuso di sostanze alcoliche, Manno ha citato i dati del questionario elaborato dall’ASL su un campione di circa mille studenti: “Emerge un quadro preoccupante che evidenzia la normalizzazione dell’uso di alcol tra i ragazzi, soprattutto della fascia 14-15 anni, e un’accettazione sociale da parte delle famiglie, con una grave mancanza di percezione del rischio, persino quando ci si mette alla guida. Per affrontare l’emergenza sarà aperto un focus specifico con un apposito protocollo d’intesa interistituzionale che sottoporremo al Ministero dell’Interno.”

La dott.ssa Guglielmi della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni ha rimarcato la centralità del lavoro di rete: “È fondamentale che le istituzioni partecipino attivamente alle attività formative a beneficio dei giovani, poiché l’incisività delle istituzioni dipende dalla capacità di entrare in relazione diretta con il territorio.”

Guglielmi ha richiamato l’efficacia dei protocolli già attivi: “Il protocollo siglato con l’ASL lo scorso anno garantisce l’accesso in urgenza alle strutture sanitarie per donne, adulte e minori, vittime di violenza. Allo stesso modo, il protocollo sulla prevenzione della dispersione scolastica sottoscritto con la Prefettura ha portato molte scuole a rispondere al monitoraggio trimestrale sugli indicatori di rischio, segnalando 56 casi di dispersione e 60 di devianza.”

I Giudici Onorari del Tribunale per i Minorenni di Lecce, Severina Capone e Addolorata Polimeno, hanno ribadito la costante attenzione della magistratura minorile verso i contesti di fragilità: “Il disagio giovanile non si affronta solo in sede penale, ma soprattutto con ulteriori strumenti tesi a mitigare le problematiche nell’ambito dell’intero contesto familiare.”

Rivolgendosi al mondo della scuola, hanno aggiunto un accorato appello: “Esortiamo le scuole a segnalare tempestivamente ogni fattore di rischio, anche quelle informazioni apparentemente trascurabili che potrebbero invece rivelarsi sintomatiche di criticità personali e familiari più profonde.” Hanno infine ricordato i positivi riscontri ottenuti sul territorio: “I diversi progetti ‘MAP’ (Messa alla Prova) avviati nel distretto di Lecce stanno dimostrando una grande efficacia nel rendere il minore di nuovo protagonista e autore consapevole della propria vita, in piena aderenza alle indicazioni normative della Riforma Cartabia e del Decreto Caivano.”

È poi seguito un forte ringraziamento del Prefetto al Dirigente dell’Ufficio Scolastico Territoriale Mario Trifiletti per la costante presenza e attenzione al territorio, che si è concretata in una vera e propria alleanza interistituzionale organica e sistematica al servizio della comunità giovanile salentina.

Le variegate proposte formative delle istituzioni e del mondo del Terzo Settoresaranno inoltrate nei prossimi giorni a tutti i Dirigenti Scolastici della provincia.Particolare attenzione sarà data quest’anno agli aspetti di rilevanza penale della propria condotta, grazie all’importante coinvolgimento dalla Magistratura ordinaria e minorile, che interverrà direttamente nelle scuole, con lo spirito di avvicinare le istituzioni alla realtà quotidiana dei ragazzi. Si proseguirà inoltre nel solco tracciato già lo scorso anno sui temi del riconoscimento e della valorizzazione delle neurodivergenze, portati avanti con il contributo dell’Impresa Sociale Amici di Nico, le cui attività formative in sette scuole lo scorso anno hanno portato al risultato più bello, ovvero l’instaurarsi di un vero e proprio rapporto di amicizia tra studenti e ragazzi con patologie ello spettro autistico. Questo è il significato profondo del Protocollo: creare rete.