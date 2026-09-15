Tamponamento a catena sulla Statale 101 all’altezza di Galatone: sette feriti, uno è in codice rosso

SALENTO – Sette persone sono rimaste ferite in un grave scontro stradale verificatosi nel primo pomeriggio sulla strada statale 101 Lecce-Gallipoli, al chilometro 20,350, nei pressi dello svincolo per Galatone.

Il tamponamento a catena in direzione del capoluogo, ha visto coinvolti tre veicoli e ha determinato la chiusura temporanea della carreggiata nord per consentire i soccorsi e i rilievi.

La dinamica dell’impatto è al vaglio delle forze dell’ordine. Secondo le prime ricostruzioni, il sinistro ha interessato un furgone Mercedes Sprinter, che ha riportato i danni più consistenti, un autocarro Iveco Daily e una Toyota Yaris condotta da una ventisettenne di Ruffano.

Sul posto sono intervenute tre ambulanze e un’automedica del 118, insieme ai Vigili del Fuoco. Il bilancio è di sette feriti, trasportati tra gli ospedali “Vito Fazzi” di Lecce e “Santa Caterina Novella” di Galatina; uno di loro è stato ricoverato in codice rosso.

L’impatto ha causato pesanti disagi alla circolazione, con il blocco del traffico verso Lecce e la deviazione dei veicoli sulla viabilità complanare tra il chilometro 17,900 e il chilometro 20,350. I rilievi per la ricostruzione del plico sono stati affidati ai Carabinieri della Compagnia di Gallipoli, affiancati dai militari dell’11° Reggimento “Puglia” per la gestione della viabilità.

Il personale Anas è intervenuto per la bonifica dell’asfalto e il ripristino della normale transitabilità dell’arteria.