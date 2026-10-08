A Spongano il cinema racconta l’adolescenza: proiezioni e laboratori con Davide Maldi e Micol Roubini

SPONGANO (Lecce) – Il cinema come strumento di lettura della realtà, romanzo di formazione e guida nei percorsi di crescita dei più giovani. Il 9 e 10 ottobre il Centro di Aggregazione Giovanile di Spongano ospita “Il cinema nei percorsi di crescita”, due giornate dedicate all’universo adolescenziale nell’ambito del progetto “FUOR DI LIBRO”, promosso da Ultimi Fuochi Teatro con il sostegno del Centro per il libro e la lettura.

L’iniziativa prenderà il largo venerdì 9 ottobre alle 20 con la proiezione a ingresso gratuito del film L’Apprendistato, diretto da Davide Maldi e scritto a quattro mani con la regista e artista Micol Roubini. La pellicola, girata tra le mura dell’Istituto Alberghiero di Domodossola e presentata in palcoscenici internazionali come il Festival di Locarno e il MoMA di New York, segue le vicende di Luca, un quattordicenne chiamato a misurarsi con le regole rigide di un collegio e il peso di una professione al servizio degli altri.

Nel pomeriggio di sabato 10 ottobre, a partire dalle 16, la struttura di via Pio XII farà da cornice al seminario-laboratorio condotto dai due registi. L’incontro, aperto gratuitamente a educatori, docenti, bibliotecari, operatori culturali e appassionati, prenderà le mosse dalla pellicola per riflettere sul linguaggio cinematografico nella scuola e sulla capacità di trasformare la quotidianità degli studenti in materia narrativa.

Per partecipare al laboratorio del sabato è necessario prenotare contattando il numero 3881271999 o inviando un’email all’indirizzo infoultimifuochi@gmail.com.