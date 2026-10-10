Arbitro di Lecce – Bologna, il fischietto piemontese Pairetto dirige i giallorossi per la settima volta

La partita sarà arbitrata dal Signor Luca PAIRETTO della Sezione A.I.A. di Nichelino (Torino). L’arbitro PAIRETTO ha 42 anni. È nato il 14 aprile 1984 a Torino, ma è residente a Nichelino. Professione: Imprenditore.

Dal 1° gennaio 2022 è arbitro internazionale. È il terzo arbitro della Sezione di Nichelino che è diventato internazionale dopo il padre Pierluigi Pairetto e Paolo Calcagno (dal 1983 al 2011; mai diretto il Lecce, 200 partite in Serie A).

Ha esordito in Serie B il 1° settembre 2012 in Brescia – Juve Stabia (2-0).

Ha esordito in Serie A il 25 settembre 2013 in Livorno – Cagliari (1-1).

Il signor PAIRETTO ha diretto, finora, 386 partite, delle quali, 147 in Serie A, 107 in B e 16 in Coppa Italia .

HA DIRETTO, FINORA, LE SEGUENTI SEI PARTITE DEL LECCE con un bilancio in perfetta parità (2 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte):

13.02.2022 LECCE – Benevento 1-1 (al 13’ vantaggio del Benevento su autorete di Arturo Calabresi e al 40’ il pareggio del Lecce con Gabriel Strefezza – spettatori 9.580)

25.04.2022 LECCE – Pisa 2-0 (reti: 18’ Fabio Lucioni e 85’ Pancrazio Paolo Faragò – spettatori 23.933 – la rete di Lucioni è la 4.200 del Lecce, comprese tutte le competizioni – la vittoria porta il Lecce, con 68 punti, ancora una volta al primo posto con due punti di vantaggio sulla seconda, la Cremonese (66) e quattro sulla terza, il Monza (64), quando mancano solo due partite alla fine … la Serie A è sempre più vicina)

11.09.2022 LECCE – Monza 1-1 (Monza in vantaggio al 35’ su punizione di Sensi e pareggio del Lecce al 48’ con lo spagnolo Joan González al suo primo gol in Italia – risultato fortemente condizionato dal sig. Pairetto che non concede TRE rigori (due al Lecce e uno al Monza) ignorando l’aiuto che poteva dargli il VAR (Antonio Di Martino e Giacomo Paganessi) e fa continuare il gioco in tutti i tre episodi – spettatori 23.391; è record per un Lecce – Monza)

30.09.2023 LECCE – NAPOLI 0-4 (reti: 16’ Østigård, 51’ Osimhen, 88’ Gaetano, 94’ rigore Politano – è stata la sconfitta n. 300 del Lecce in Serie A – la terza rete è stata la n. 1.000 subita dal Lecce in Serie A – spettatori 27.588)

21.01.2024 GENOA – LECCE 2-1 (reti: 31’ Krstović, 70’ Retegui, 76’ Ekuban – al 18’ Krstović si fa parare un rigore – spettatori 32.152 dei quali 1.612 leccesi solo nel settore ospiti)

25.11.2024 Venezia – LECCE 0-1 (gol-partita al 70’ di Patrick Dorgu; è stata la prima rete segnata fuori casa in questa stagione e, quindi, anche la prima vittoria esterna – esordio in panchina del nuovo allenatore giallorosso Marco Giampaolo – spettatori 9.448, dei quali 265 leccesi solo nel settore ospiti)

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Il signor Luca Pairetto è figlio del famoso arbitro Pierluigi Pairetto. Arbitrò in Serie A e B per diciassette anni, dal 1981 al 1998. Fino al 1985/86 fece parte prima della Sezione di Torino e dalla stagione 1986/87 passò a quella di Nichelino. Ha diretto 219 partite di Serie A, 148 in B e 21 Internazionali. Ha arbitrato 23 partite del Lecce (21 in campionato e 2 in Coppa Italia) con 6 vittorie, 8 pareggi e 9 sconfitte. L’ultima partita della sua straordinaria carriera fu LECCE – Piacenza (1-3) del 16 maggio 1998 . Nel 2006 fu coinvolto nello scandalo “calciopoli”; fu condannato, con la sentenza del CONI, in via definitiva, ad una squalifica di due anni e sei mesi.

Il signor Pierluigi Pairetto è l’arbitro che ha diretto più partite nella storia del Lecce, come già visto, 23 delle quali 9 in Serie A.

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L’arbitro PAIRETTO con il BOLOGNA

Il signor PAIRETTO ha diretto, finora, VENTI partite dei rossoblù (17 in Serie A, 2 in B e 1 in Coppa Italia), equamente divise tra casa e fuori.

Nelle DIECI partite in casa il Bologna ha ottenuto 5 vittorie e 5 sconfitte.