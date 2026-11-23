Martano (Lecce) – Ad essere preso di mira da atti vandalici, nei giorni scorsi, è stato l’albero di Natale allestito in Piazza Caduti, a Martano. E con un post sui social istituzionali è subito intervenuta l’Amministrazione comunale, guidata dal sindaco e presidente della Provincia Fabio Tarantino, che ha condannato con fermezza l’episodio.

«Si tratta di episodi che destano rammarico e preoccupazione, soprattutto per la rapidità con cui si sono verificati e per il rischio che possano ripetersi – scrive l’Amministrazione comunale – Danneggiare un bene collocato in uno spazio pubblico non è una semplice bravata: significa mancare di rispetto all’intera comunità, al patrimonio collettivo e all’impegno di quanti lavorano per rendere il nostro paese più accogliente e decoroso. I beni pubblici appartengono a tutti e, proprio per questo, la loro tutela rappresenta una responsabilità condivisa. Ogni atto di vandalismo genera un danno all’intera collettività, anche in termini di risorse economiche che devono essere impiegate per riparare ciò che viene deliberatamente danneggiato».

L’Amministrazione di Martano condanna quindi fermamente questi comportamenti e ribadisce che non intende sottovalutare quanto accaduto. «Saranno intensificate, nei limiti delle competenze e degli strumenti disponibili, le attività di vigilanza e, qualora vengano individuati i responsabili, saranno interessate le autorità competenti per gli opportuni provvedimenti – si legge ancora sui social – Chiediamo a tutti, cittadini e cittadine, di contribuire alla tutela degli spazi comuni, con senso civico, rispetto e responsabilità. Anche la collaborazione della comunità è fondamentale per prevenire e contrastare simili episodi. Martano merita rispetto, cura e partecipazione. La tutela del nostro paese è un impegno che riguarda tutti. Il rispetto dei beni comuni è il rispetto della nostra comunità».