Arrestati con cocaina e soldi in macchina: “Droga per una festa e soldi, frutto del lavoro”. Ma il giudice non li crede

PARABITA (Lecce) – Rimangono ai domiciliari i due uomini – Antonio Fattizzo, di 49 anni e Dario Marchetti, di 28, entrambi di Parabita – arrestati nella notte del 3 ottobre con poco più di 35 grammi di cocaina e 1000 euro a Morciano di Leuca anche dopo l’udienza di convalida. E’ quanto disposto dal giudice per le indagini preliminari Marcello Rizzo che ha convalidato l’arresto confermando la misura cautelare con l’applicazione del braccialetto elettronico. A nulla sono servite le dichiarazioni dei due uomini che avevano cercato di negare il possesso e di avere con sé la somma in denaro come frutto di attività lecite.

Come ha effettivamente sostenuto lo stesso Marchetti. Assistito dall’avvocata Rita Ciccarese, ha riferito al giudice che i soldi rappresentavano in parte i risparmi accumulati con l’attività di chef a Parigi. La droga, poi, era stata acquistata per un compleanno da festeggiare a Morciano. Sprovvisto di patente, poi, aveva chiesto un passaggio all’amico. Anche Fattizzo ha negato la paternità dello stupefacente contestandone il possesso all’amico al quale aveva dato un passaggio. I soldi, poi, trovati nelle tasche sarebbero frutto di guadagni come muratore.

Il giudice non ha ritenuto attendibili le dichiarazioni dei due uomini ritenendo che Marchetti e Fattizzo avessero la droga con loro per venderla nelle ore successive.