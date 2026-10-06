Botte per rubare una bici, nei guai un 49enne. E un 48enne trovato con un arsenale in auto

Particolarmente incisiva si conferma anche l’azione di contrasto ai reati contro il patrimonio. I Carabinieri della Stazione di Lecce Santa Rosa, a conclusione di una tempestiva e articolata attività investigativa, hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di un uomo di 49 anni, già noto alle forze dell’ordine e contestualmente sottoposto alla misura della Sorveglianza Speciale di Pubblica Sicurezza.

L’attività d’indagine trae origine dai fatti verificatisi la mattina dello scorso 25 luglio lungo via Trinchese, nel centro cittadino di Lecce. In tale circostanza, la vittima (un musicista locale) aveva sorpreso il soggetto mentre tentava di asportare la propria bicicletta elettrica. Nel tentativo di assicurarsi la fuga, l’uomo si era scagliato contro il proprietario del mezzo, colpendolo ripetutamente al torace con violenti pugni e causandogli lesioni successivamente refertate al Pronto Soccorso dell’Ospedale “Vito Fazzi”.

L’immediato e capillare intervento dei Carabinieri ha consentito di ricostruire puntualmente la dinamica dell’accaduto e di raccogliere elementi pienamente condivisi dalla Magistratura leccese, che il primo ottobre hanno portato all’emissione dell’ordinanza di custodia cautelare da parte del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecce. All’alba del giorno successivo, i Carabinieri della Stazione di Lecce Santa Rosa hanno chiuso il cerchio, rintracciando l’uomo nel suo domicilio, a Merine, dove, al termine delle formalità di rito, lo hanno sottoposto agli arresti domiciliari con l’applicazione del dispositivo del braccialetto elettronico.

La prontezza operativa si misura anche nella capacità di prevenire potenziali pericoli per l’incolumità pubblica. A San Cesario di Lecce, la segnalazione al Numero Unico di Emergenza 112 da parte di un cittadino per un’auto sospetta ha consentito l’immediato invio sul posto di una pattuglia dell’Arma. I militari hanno identificato il conducente, un 48enne leccese in stato di alterazione, rinvenendo all’interno del bagagliaio un vero e proprio arsenale improprio composto da due mazze, un’ascia e un fucile da caccia (che era appartenuto alla defunta madre).

Dopo aver affidato l’uomo alle cure del personale sanitario presso l’Ospedale “Vito Fazzi” di Lecce e ricostruito i fatti, il 30 settembre i Carabinieri avevano dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare, notificando all’uomo gli arresti domiciliari presso il reparto di Psichiatria del nosocomio, dove rimane ricoverato sotto sorveglianza.