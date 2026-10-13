Caro-affitti e protesta universitari, il sostegno della Fillea Lecce: “Il diritto allo studio trasformato in provilegio”

Ben oltre il caro-affitti. Le tende accampate davanti all’Università del Salento sono diventate anche a Lecce il simbolo di una protesta contro un modello di sviluppo che trasforma i diritti in privilegi e lascia irrisolti i bisogni fondamentali di chi non dispone di risorse economiche sufficienti. La Fillea Cgil Lecce esprime piena solidarietà agli studenti di Udu Lecce e condivide le ragioni della loro mobilitazione. Per il segretario generale della Fillea Cgil Lecce, Luca Toma, “la protesta ci parla di una questione più grande: la necessità di pensare e realizzare un nuovo modello di sviluppo, che rimetta al centro le persone e i diritti, ribaltando le attuali tendenze che sembrano privilegiare rendita, profitti e pericolose logiche competitive”.

Diritti come privilegi. “Il diritto allo studio non può dipendere dalla possibilità di pagare affitti sempre meno sostenibili, né l’università pubblica può convivere con la speculazione immobiliare e l’assenza di politiche abitative adeguate”, dice Toma. “La retorica del merito, quando ignora le disuguaglianze di partenza, finisce per colpevolizzare chi è più fragile e nascondere l’incapacità del sistema di garantire reali opportunità di emancipazione sociale”. L’ultimo rapporto di Legambiente sull’edilizia scolastica evidenzia forti divari tra Nord e Sud: le risorse medie per la manutenzione straordinaria superano i 54mila euro per edificio al Nord, restano sotto i 5mila al Sud; il 45,2% delle scuole meridionali necessita di interventi urgenti, contro il 27% al Centro-Nord. “A Lecce, nonostante le risorse intercettate attraverso il Pnrr per l’edilizia scolastica, resta aperta la questione delle indagini diagnostiche sui solai, indispensabili per prevenire rischi e programmare gli interventi”, sostiene il segretario.

Giovani ed edilizia. Il disagio giovanile va ben oltre le difficoltà denunciate dagli universitari. Nel settore delle costruzioni, meno del 12% delle maestranze si colloca nella fascia d’età sotto i 30 anni; i salari medi sono pari a 12mila euro l’anno, incapaci di reggere l’aumento del costo della vita ed insufficienti quindi a costruire percorsi di autonomia reale; oltre il 57% della forza lavoro è inquadrata al primo livello, il più basso e meno remunerato, con evidenti difficoltà del sistema a valorizzare le professionalità ed offrire percorsi di stabilità economica e crescita professionale.

Le proposte. “Senza diritti, salari dignitosi e servizi pubblici, l’autonomia delle nuove generazioni resta una promessa vuota. Per questo serve un cambio di rotta: recuperare risorse, tassando grandi patrimoni e riducendo le spese per il riarmo, investendo in sanità, istruzione, trasporti pubblici, in un vero Piano Casa. Continuano a mancare risorse e strategia strutturale del Governo. Né l’housing sociale può diventare un alibi per sostenere operazioni immobiliari senza criteri di accesso accessibili e svincolati dai prezzi di mercato”, spiega il sindacalista. “Va rafforzata l’edilizia residenziale pubblica, recuperato il patrimonio immobiliare pubblico inutilizzato per creare alloggi, vincolando nel tempo la destinazione sociale delle abitazioni realizzate con finanziamenti pubblici. Gli stessi studentati costruiti con fondi PNRR devono rispondere al bisogno di alloggi accessibili, non limitarsi ad aumentare l’offerta immobiliare”.