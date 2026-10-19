Il pane che sa aspettare

di Vincenzo Candido Renna

Nel 1957, a Veglie, qualcuno scavava le fondamenta di una casa quando la terra restituì una tomba. Accade così in Salento: si cerca un appoggio per i muri e ci si imbatte in una storia che viene da lontano. Basta un colpo di zappa perché il passato smetta di essere passato e torni a interrogare i vivi.

Quasi settant’anni dopo, quella stessa storia è arrivata nella sede del Caffè Letterario Neritonensis, durante la presentazione di La Pautina, il romanzo di Daniela Patera pubblicato da Manni. L’autrice è nata e cresciuta nella casa in cui fu rinvenuto il corredo funerario. Per decenni ha convissuto con quegli oggetti come con una presenza familiare, senza immaginare che un giorno sarebbero diventati il centro di una storia da raccontare.

Poi, un giugno, è morto suo padre. La casa si è fatta più grande, il silenzio più ingombrante. Di notte, davanti a un computer, Daniela ha smesso di vedere un reperto e ha cominciato a immaginare la persona che quel corredo aveva accompagnato nel suo ultimo viaggio.

Voleva realizzare un podcast. Ne è nato un romanzo.

A volte la scrittura comincia così: non dalla volontà di inventare, ma dall’impossibilità di continuare a tacere.

Anche il titolo, La Pautina, custodisce una storia. È il nome di un pane povero, quello che avanza, l’ultimo, il più duro. Non si butta: si scava con pazienza, lo si riempie di cicorie selvatiche, olive e un poco di formaggio, poi lo si porta nei campi, protetto dalla sua stessa mollica. Un pane che diventa contenitore, un involucro che custodisce altro cibo. Una cosa semplice, nata dalla necessità, capace di attraversare il tempo.

In questo gesto c’è già il senso del libro: conservare ciò che resta, cercare dentro le cose apparentemente esaurite una possibilità nuova, riconoscere che quanto sembra appartenere al passato può ancora nutrire il presente.

La radice greca richiamata nel racconto rimanda alla pausa, al riposo. Ed è qui che la vicenda individuale incontra una questione collettiva. Quando abbiamo smesso di concederci il tempo necessario per comprendere ciò che viviamo?

Il seme deve fermarsi nella terra prima di germogliare, la pasta riposare prima di diventare pane. Anche il contadino conosce il valore dell’attesa: sa che non tutto dipende dalla sua volontà e che ogni raccolto ha i suoi tempi. Noi, invece, abbiamo trasformato la velocità in una virtù e la sosta in una colpa. Ci muoviamo continuamente, scambiando il movimento per una direzione e la fretta per una forma di vita.

È da questa idea di tempo, di memoria e di trasformazione che ha preso avvio la serata, introdotta con sapienza da Ferruccio Pascali. A dialogare con Daniela è stata Fabiana Pacella, giornalista abituata a raccontare ciò che altri preferirebbero lasciare nell’ombra. Il confronto ha intrecciato la vicenda del romanzo con la cultura classica, evocando Taras ed Eos e restituendo agli antichi miti la capacità di parlare al presente.

Nel libro si incontrano due figure lontane: un guerriero che arriva dal mare con l’alloro sul capo e una donna nata dalla terra, abituata alla fatica come a una seconda lingua. Lui porta con sé il movimento, la conquista, l’orizzonte; lei il radicamento, la resistenza, la conoscenza quotidiana della vita. Due mondi che potrebbero respingersi e che invece, nell’incontro, scoprono la possibilità di arricchirsi reciprocamente.

Non è soltanto una vicenda ambientata in un passato remoto. È una domanda che riguarda anche noi: come si conciliano le proprie radici con la necessità di andare altrove? Come si incontra chi è diverso senza rinunciare a se stessi?

In Salento, terra di approdi e partenze, queste domande hanno un peso particolare. Qui il legame con le origini convive da sempre con il desiderio di oltrepassarle. La memoria può essere una ricchezza, ma anche una forma di prigionia, quando il ritorno diventa un obbligo e l’identità un confine. Il romanzo sembra suggerire che appartenere non significhi restare immobili, così come partire non significa necessariamente dimenticare.

Il passato, però, non vive soltanto nei reperti e nei miti. Vive nei gesti di chi lo custodisce, nelle relazioni, nel modo in cui una comunità sceglie di stare insieme.

Durante la presentazione, Daniela si è emozionata. La voce ha esitato, le labbra hanno tremato, e l’autrice ha chiesto scusa per quell’incertezza. Fabiana le ha risposto con un sorriso, senza bisogno di aggiungere parole. In quel breve scambio si è manifestato qualcosa che nessuna spiegazione avrebbe potuto restituire con altrettanta immediatezza: la cultura non è una prova di impeccabilità, ma un’occasione per riconoscersi umani.

L’emozione non interrompe il pensiero. Talvolta lo conduce nel punto in cui la ragione, da sola, non saprebbe arrivare.

Daniela conosce anche il lavoro quotidiano al servizio della comunità. La sua attenzione alle persone, alle donne, persino alla disposizione delle sedie, rivela un’idea della politica che va oltre le decisioni e le cariche: la cura dello spazio comune, la possibilità per ciascuno di trovare posto e prendere parola. La polis degli antichi non era soltanto un luogo, ma una responsabilità condivisa. E la qualità di una comunità si misura anche da chi ascolta, da chi accoglie, da chi non lascia indietro nessuno.

È una responsabilità che riporta al tema centrale della serata: che cosa facciamo di ciò che abbiamo ricevuto?

Verso la fine, Daniela ha consegnato al pubblico una domanda destinata a restare: non che cosa resterà di me, ma che cosa avrò saputo consegnare agli altri.

È il passaggio decisivo, quello che trasforma la memoria in eredità. Siamo abituati a pensare a ciò che lasceremo: un’opera, un nome, un segno capace di resistere al tempo. Ma nessuno comincia davvero da zero. Riceviamo una lingua, una terra, gesti e parole di persone che non abbiamo conosciuto. Li facciamo nostri, li trasformiamo, poi arriva il momento di passarli di mano.

La traccia che lasciamo non coincide necessariamente con un monumento. Può essere una scelta giusta, un gesto di cura, il coraggio di opporsi a un’ingiustizia. Non occorre che porti il nostro nome: basta che migliori, anche di poco, la vita di qualcun altro.

È questo il punto in cui la letteratura esce dalla pagina e incontra la realtà. Fuori dalla sala, la cronaca continuava a raccontare la paura e la violenza, i volti nascosti dietro l’anonimato. Fabiana ha richiamato il valore del coraggio di metterci la faccia, di assumersi la responsabilità delle proprie azioni. Dentro, intanto, il libro trovava una traduzione concreta in un gesto di solidarietà: una parte del ricavato delle vendite sarà destinata a un ambulatorio solidale.

La poesia, quando è viva, non si accontenta di essere letta. Cerca un modo per raggiungere gli altri.

E forse è proprio questo il significato più profondo della pautina: prendere ciò che resta e farne qualcosa che possa ancora essere condiviso. Il pane avanzato torna a nutrire, il ricordo torna a parlare, una storia antica trova nuove voci.

A quel punto, la letteratura ha incontrato la vita nella sua forma più semplice e inattesa. Ferruccio, settantatré anni, ha ricordato la sua puccia, quella con la salsa di peperoncino sott’olio, le olive sulle pietre calde e il nonno.

In poche parole, ha restituito alla serata il senso di tutto ciò che era stato raccontato.

Non una teoria, non un giudizio da recensore, ma un sapore ritrovato. Le pagine avevano riaperto una porta sulla memoria, riportando alla luce un sabato lontano, un gesto familiare, una presenza amata. Il passato non era più qualcosa da contemplare a distanza: era tornato a vivere nella possibilità di ripetere quel gesto, di preparare di nuovo quel pane.

È forse il complimento più bello che un libro possa ricevere. Non soltanto farsi leggere, ma restituire a qualcuno una parte della propria vita.

Nel 1957, la terra di Veglie aveva restituito una tomba. Da quella scoperta, attraverso la casa di Daniela, il dolore per la perdita del padre e la nascita di un romanzo, si è arrivati a una domanda che riguarda tutti: che cosa merita di essere salvato dal tempo?

Gli oggetti, i racconti, le ricette, i gesti, le parole. Ma soprattutto ciò che, attraverso di essi, siamo capaci di trasmettere: la cura, la giustizia, il rispetto, il coraggio di non voltarsi dall’altra parte.

Forse la storia non insegna, come siamo soliti ripetere. Forse ci offre, più semplicemente, l’occasione di fermarci e riconoscere ciò che continua a unirci a chi è venuto prima di noi.

Come il pane che avanza e non si butta. Come una casa che custodisce una storia finché qualcuno non trova le parole per raccontarla. Come una puccia che, dopo sessant’anni, restituisce intatto il ricordo di un nonno.

Ci sono eredità che non si conservano chiudendole in una teca. Bisogna rimetterle in circolo, condividerle, lasciarle trasformare.

Perché ciò che conta non è soltanto quello che il tempo ci restituisce, ma quello che noi sapremo consegnare a chi verrà dopo.

Anche questo richiede una pausa. E il pane, prima di essere spezzato, sa aspettare.