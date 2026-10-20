Commissione equilibrio finanziario, il Lecce poteva sospendere lo stipendio a Banda

La Commissione indipendente per la verifica dell’equilibrio economico e finanziario delle società sportive professionistiche ha espresso un parere in riscontro ad una istanza formulata dal Lecce, a proposito del contratto con il calciatore Lameck Banda, resosi irreperibile nei mesi scorsi.

La Commissione ha stabilito che, “pur se la pendenza di un contenzioso non è in linea generale circostanza sufficiente a escludere le relative obbligazioni dall’ammontare complessivo dei debiti da considerare ai fini dei controlli finanziari sui club (art.95 Noif della Figc), va di contro considerato quanto previsto dall’Accordo Collettivo Figc/Lega Calcio Serie A/Aic riguardo l’irreperibilità che permette la sospensione dell’obbligo di corresponsione della retribuzione”. La questione fa riferimento al burrascoso passaggio del calciatore zambiano dal club salentino all’Al-Swehly Sports Club.

Il parere è il primo richiesto da un club vigilato dopo il precedente che era stato richiesto dalla Figc a gennaio sulla legittimità dell’entrata in vigore con immediatezza della modifica all’indicatore di costo del lavoro allargato. Il parere su richiesta rientra nei poteri consultivi previsti dal Decreto Legislativo del 28 febbraio 2021 che ha introdotto la possibilità per i club vigilati di contattare in via preventiva la Commissione riguardo operazioni su cui si nutrano dubbi.