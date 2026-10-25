Il Lecce regala un tempo e la Juve lo punisce, ripresa arrembante ma il gol non arriva: 0 a 2

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Partita epica al Via del Mare, quella tra Lecce e Juventus, dove, i bianconeri cercheranno di uscire dal pantano e salvare la panchina di Spalletti. Oltre ventisettemila gli spettatori. Salentini con pesanti assenze, fra cui Coulibaly e Pierotti, ma con tanta voglia di lottare. Lecce con il 4-3-3 ed in campo Falcone; Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Kaba, Ngom, Maleh; N’Dri, Geubbels, Fatah.

Juventus con il 3-4-1-2 e sulla scacchiera Vicario; Gatti, Bremer, Lucumì; Kalulu, Douglas Luiz, Koopmeiners, Cambiaso; McKennie; Woltemade, Kolo Muani.

Subito aggressivo il Lecce con N’Dry che prova a soffiare il pallone a Vicario con astuzia nell’area piccola bianconera. La Juve si propone sulla fascia destra dove Gallo marca bene la zona. Tiago Gabriel giganteggia sugli attaccanti della Juve, il primo quarto d’ora, il talento della difesa leccese blinda tutto. Minuto venti ed i giallorossi imbastiscono una discreta azione offensiva che sfuma con un colpo di testa di Goebbels a lato. Dopo cinque minuti, Fatah effettua un tiro a giro che scuote la Juventus, troppo alta la conclusione. Il Lecce c’è e pare non soffrire le iniziative, poche invero, della compagine di Spalletti. Alla mezz’ora, schema della Juve su calcio piazzato: McKennie si infila dietro le linee difensive del Lecce e fa lo 0-1. Il Lecce reagisce guadagnando un buon calcio di punizione che la Juventus gestisce con facilità. Kolo Muani chiude un diagonale al minuto trentasette, il tiro teso va fuori di poco. Luiz, dopo una manovra ben orchestrata da parte dei suoi, gela il Via del Mare con un destro ad incrociare che si infila all’angolino, alle spalle di Falcone, 0-2. Un tiro di Tiago Gabriel si spegne alla sinistra di Vicario. Due minuti di recupero per il primo tempo e si va negli spogliatoi coi salentini che dovranno recuperare una situazione assai complicata.

Si riprende con due cambi nel Lecce, fuori Kaba e Fatah per Siebert e Monteiro. Buona manovra sulla destra di N’Dry ed anche di Maleh che non inquadra il bersaglio. Svarione difensivo della Juve e Lecce vicino al gol: due corner per N’Dry e compagni che si infrangono contro la retroguardia ospite. Ripartenza Lecce: sgroppata di Siebert e colpo di testa troppo debole di Tiago Gabriel. Quest’ultimo lascia il posto a Ndaba per un problema muscolare. Maleh sciupa una probabile occasione da gol tirando dalla distanza in modo sbilenco. Cambi per Spalletti, fuori Kalo Muani e Cambiaso per Cabal e Boga. Mossa strategica per Di Francesco, dentro Goebbels, che ha buttato alle ortiche una nitida azione da gol, per Esteban.

L’ingresso del frizzante e giovane attaccante conferisce un ritmo diverso in avanti. Lo spagnolo su suggerimento di N’Dry impegna l’estremo difensore bianconero. Woltemade viene fermato con le cattive e la Juve tenta di nuovo lo schema che stavolta non attecchisce. N’Dry impegna Vocario quando mancano dieci minuti alla fine del match. Luiz esce, nella Juve, per Sarr. Qualche minuto lo gioca anche Stulic, nel Lecce per N’Dry. Cabal prova a calare il tris dalla fascia sinistra, in progressione, ma il suo tiro è fuori. Quattro i minuti di extra time: il Lecce, occorre evidenziarlo, ci ha provato per tutto il secondo tempo, la scarsa lucidità in attacco ha reso facile

Il compito di controllare la gara alla Juve. Il Lecce chiude in avanti e deve raccogliere i cocci dopo una prestazione volitiva ma scarsa tecnicamente nella fase offensiva. Prossimo turno, infrasettimanale, con il Frosinone, rivelazione del campionato.