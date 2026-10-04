Controllato in auto, era sorvegliato speciale con obbligo di soggiorno, arrestato un 43enne

Si è trasformato in arresto, un controllo effettuato a Gallipoli, per un 43enne di Torchiarolo, già noto alle forze dell’ordine e sottoposto alla misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno nel comune di residenza.

L’operazione è scattata intorno alle 17 del 28 settembre scorso durante i consueti servizi di controllo del territorio condotti dagli agenti della Squadra Volante del Commissariato gallipolino. I polizzotti hanno intimato l’alt a un’autovettura con due uomini a bordo per procedere alle verifiche di rito.

Dai riscontri sulle banche dati è emerso che il passeggero 43enne, gravato da precedenti per reati in materia di stupefacenti e associazione di tipo mafioso, stava violando il provvedimento restrittivo emesso nei suoi confronti, che imponeva la permanenza nel comune di Torchiarolo con un periodo residuo da scontare di oltre un anno.

Il conducente del veicolo, sprovvisto di documenti identificativi al momento del fermo, ha inizialmente fornito dati anagrafici falsi agli agenti. A seguito degli approfondimenti in commissariato, l’uomo è stato denunciato in stato di libertà per falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla propria identità.

Al termine delle formalità di rito, il 43enne è stato arrestato per inosservanza degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale e, su disposizione del Pubblico Ministero di turno, condotto presso la casa circondariale “Borgo San Nicola” di Lecce.