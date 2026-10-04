Il dolore di Nicola Bernardini per la negata libertà di stampa

La Provincia di Lecce, storico periodico fondato nel 1894 dall’avv. Nicola Bernardini (1860- 1927), insigne giornalista e scrittore, per lunghi anni Direttore della Biblioteca Provinciale che prenderà poi il suo nome, rivide la luce il 14 novembre 1943, diretta da Alfredo Bernardini.

In prima pagina, Giorgio Bernardini, fratello di Alfredo, in un toccante articolo, dal titolo “Riprendendo le pubblicazioni”, raccontò cosa accadde quando, nel 1927, fu sospesa, per decreto prefettizio, la stampa di quello storico giornale, fondato dal padre.

“L’undici novembre del 1927″, scrisse, ” La Provincia di Lecce sospendeva, per decreto prefettizio, le sue pubblicazioni. Il regime di tirannia imperversava. Sono trascorsi esattamente sedici anni, che se non son molti nella vita di un popolo, non possono dirsi pochi nella vita di una generazione.È in questa terribile parentesi che è stata provata la resistenza del nostro spirito chiuso, come da una morsa di acciaio, in una strettoia che ci ha fatto fremere, stringendo i denti. Il fatto di uno o più giornali che finivano, poteva essere in sé un modesto fatto di cronaca, se non fosse stato inquadrato in un metodo di cui noi giovani, sia pure meno dei vecchi, avvertivamo l’orrore. Il metodo della coercizione che doveva fatalmente culminare nella bancarotta.

Un’intera generazione cresciuta ed educata nella libertà, quella stessa generazione che aveva ritenuto di compiere , col trionfo di Vittorio Veneto , il ciclo eroico del Risorgimento, si vedeva costretta, come da una cappa di piombo, al silenzio, e, più ancora, a rinnegare sé stessa”.

“Nicola Bernardini”, aggiunse, “nella sua sensibilità di uomo adusato alla critica storica ed alla polemica giornalistica, avvertì più particolarmente la gravità della soppressione della libertà di stampa, in rapporto a tutte le libertà”.

“Il giornale”, sottolineò, “era come una creatura sua, appassionatamente amata e vivificata punto per punto , e il diritto al pensiero libero era incontestabile e sacro, così da non potersi ammettere, se non come esempio di bassa e sorpassata tirannia, la confutazione del principio.Di fronte al fatto, egli pensò agli uomini che da giovane, aveva conosciuto ed amato, come Sigismondo Castromediano, Nicola Schiavoni, Salvatore Stampacchia, Raffaele D’Arpe, ma non per dedurre che il loro sacrificio fosse stato vano, perché mi soggiunse: ” non potrà avvenire però mai più che un popolo venga impunemente privato della libertà. Coloro che compiono tale delitto verranno travolti dalle conseguenze”. Nella sua casa, che era stata il cenacolo degli uomini più illustri del Salento, da Raffaele De Cesare a Michelangelo Schipa, da Antonio De Viti De Marco a Francesco Rubichi, si stese quel velario di silenzio che coprì come una coltre funeraria tutto il ceto intellettuale italiano”.

Giorgio Bernardini ricordò che: “In quelle circostanze però gli fu di intimo conforto la solidarietà degli amici ma soprattutto gli rimase il mondo dei libri : la biblioteca, nella quale durante tutta una vita era riuscito ad ultimare la più completa raccolta regionale che vanti una biblioteca in provincia, ma anche in quel rifugio sentì tutta la nausea per il servilismo dominante: agli studiosi d’ogni regione che vi convenivano, egli parlò sempre da uomo libero, e gli fu minacciata la rimozione dalla direzione di quell’istituto. Un anno era appena trascorso dalla soppressione del suo giornale. Egli non resse più a lungo alla violenza morale. Nicola Bernardini morì di dolore”.

Nicola Bernardini si spense a soli 67 anni, pochi mesi dopo la scomparsa dell’amata consorte, Emilia Macor, insigne cronista di moda e costume.

Quell’articolo del 14 novembre 1943 terminava così: “Riprendiamo le pubblicazioni da uomini liberi in una libera terra. Il compito di domani è rinnovamento, e non solo di città e di opere distrutte, ma di coscienze, di spiriti, di pensiero. In questa battaglia noi portiamo tutta la nostra fede, non mai venuta meno, ritemprata anzi dal dolore. La triste esperienza ci è stata severa maestra di vita. Molti, moltissimi di coloro che erano accanto a noi, non sono più. Vi è tuttora però una schiera di uomini non deviati, che rapidamente si riordina, decisa alla difesa di quelle istituzioni democratiche, a così duro prezzo riscattate”.