Foro Boario, ricorso al Tar ed esposto ai carabinieri contro il megaparcheggio: il Pd si schiera con i residenti

LECCE – La battaglia contro il grande parcheggio multipiano previsto nell’area dell’ex Foro Boario si sposta definitivamente anche sul terreno giudiziario. Il Comitato cittadino Foro Boario ha notificato il 29 settembre il ricorso al Tar Puglia contro l’ok espresso dal Consiglio comunale il 30 luglio e contro il successivo via libera della Giunta al PFTE, il Progetto di fattibilità tecnico-economica, arrivato il 23 settembre. Il fronte si è ulteriormente allargato con un esposto presentato ai carabinieri per l’ipotesi di falso in atto pubblico, con cui i residenti chiedono di accertare se nella formazione degli atti possano emergere profili penalmente rilevanti. Sullo sfondo resta anche la corsa contro il tempo imposta dal Contratto istituzionale di sviluppo: per non mettere a rischio il finanziamento, il Comune dovrà arrivare alla firma del contratto entro il 31 dicembre. Ma il comitato, deciso a fermare quella che considera una struttura invasiva e insostenibile per il quartiere, sostiene che nel percorso amministrativo siano emerse “gravissime irregolarità procedurali” e che il progetto approvato dalla Giunta a settembre sia diverso e più impattante rispetto a quello sottoposto al Consiglio comunale a luglio.



“La battaglia contro il progetto del megaparcheggio dell’Ex Foro Boario compie un doppio, decisivo passaggio per vie legali e giudiziarie”, affermano i residenti, ricordando che il ricorso al Tar è stato notificato per tentare di bloccare “un’opera che rischia di cancellare la storica piazza pubblica all’ingresso della città”. Al centro dell’esposto ci sarebbe proprio la sequenza degli atti. La delibera approvata dal Consiglio comunale il 30 luglio, giorno della manifestazione sotto Palazzo Carafa, faceva riferimento al progetto definitivo trasmesso dai progettisti “a seguito dell’emissione del rapporto di verifica”. Secondo il comitato, però, a quella data il procedimento di verifica e validazione non sarebbe stato ancora concluso. Due mesi dopo, il 23 settembre, sarebbe invece arrivata l’approvazione in Giunta, con la delibera numero 401, di una nuova versione del progetto, quella effettivamente verificata dalla società Protos, aggiudicataria della gara per la verifica. “La Giunta ha preso in giro il Consiglio Comunale e l’intera città, un fatto di una gravità inaudita”, dichiarano i rappresentanti del Comitato. “Il Codice degli Appalti parla chiaro: gli articoli citati in delibera presupponevano la presenza di una validazione definitiva che al 30 Luglio non esisteva. Si è votato in buona fede su documenti tutt’altro che definitivi”.



Da qui il dubbio sollevato dai residenti: il progetto votato dal Consiglio a luglio sarebbe lo stesso poi arrivato in Giunta a settembre oppure avrebbe subito modifiche sostanziali? Il comitato contesta anche i tempi dell’ultimo passaggio amministrativo. Il 22 settembre sarebbe stato firmato il rapporto di verifica della Protos; il 23 settembre alle 10.07 il Rup, l’ingegnere Puce, avrebbe firmato il rapporto di validazione; alle 12 dello stesso giorno la Giunta si sarebbe poi riunita per approvare il pacchetto revisionato. “È fisicamente impossibile analizzare e prendere piena cognizione di oltre duecento elaborati tecnici in sole due ore. Com’è possibile che chi dovrebbe amministrare il bene pubblico avalli a scatola chiusa un’opera di queste dimensioni senza neppure il tempo materiale di capire gli atti che approva?”, contestano i residenti. “Questo modus operandi è la prova che le dinamiche di Giunta siano esclusivamente politiche e che non ci si curi né del benessere dei cittadini e né di quello del territorio”. La contestazione entra poi nel merito delle modifiche progettuali che, secondo il comitato, avrebbero aggravato l’impatto ambientale e urbanistico dell’opera. I residenti parlano innanzitutto di una riduzione del verde e delle aiuole: “Persino le tanto decantate aiuole, che erano state presentate come uno degli elementi di mitigazione dell’opera, come se delle aiuole potessero davvero mitigare l’impatto di quasi 30.000 metri quadrati di cemento, nel progetto modificato, sono state ridotte di 100 unità”. Secondo i dati forniti dal comitato, rispetto alla prima stesura si ridurrebbe di 680 metri quadrati la superficie a verde filtrante, a vantaggio dell’asfalto e delle superfici impermeabili. Inoltre, alle piante già destinate all’espianto si aggiungerebbero altre otto palme di viale Porta d’Europa, che nei rendering ufficiali apparivano salvaguardate e che ora verrebbero eradicate per consentire l’allargamento del cantiere, per un totale di 25 esemplari.

I residenti contestano poi l’aumento della volumetria e il possibile incremento dell’effetto “isola di calore”: secondo il comitato, la superficie coperta fuori terra salirebbe a 5.485,20 metri quadrati, con un incremento di 285,20 metri quadrati, mentre la volumetria crescerebbe di 3.540 metri cubi fino a raggiungere quota 61.540 metri cubi, con un’altezza massima di 15,50 metri. Viene inoltre sollevata la questione delle distanze dagli edifici, che, sempre secondo il comitato, si porrebbero in contrasto con il Regolamento edilizio comunale, aggravando le criticità sui fronti di via Adriatica e via della Lira Italiana. “Pretendiamo risposte immediate dalla Giunta: vogliamo sapere come abbia potuto esaminare compiutamente oltre duecento elaborati di un progetto validato alle 10:07 e approvato nella seduta convocata alle 12 dello stesso giorno. La nostra battaglia non si ferma: l’impugnativa al TAR è notificata e continueremo con gli esposti. Questa è la nostra città e accanto a quella piazza ci sono le nostre case”, conclude il Comitato, che ha anche lanciato una raccolta fondi per sostenere le spese legali. “Sono consapevoli che la città non vuole quest’opera e confidano nell’inerzia e nella mancanza di mezzi dei cittadini, ma questa volta siamo uniti, siamo stanchi di questo far west e pienamente consapevoli della città che vogliamo e di come debba essere amministrata”.



A schierarsi al fianco dei residenti è intanto il gruppo consiliare del Partito democratico.



“La battaglia giusta e sacrosanta del comitato dei residenti contro la megastruttura che la giunta Poli vuole imporre alla città è la nostra battaglia”, afferma il gruppo Pd. “Su alcuni aspetti che il comitato ha sollevato riferiti alla regolarità delle procedure adottate accenderemo i riflettori anche in sede politico-amministrativa convocando sul punto la commissione controllo per le verifiche e gli approfondimenti che a questo punto si rendono doverosi e urgenti”. I consiglieri democratici chiedono anche un intervento del segretario generale: “Ma prima chiediamo che sia il segretario generale a dover valutare le iniziative di competenza a garanzia che il percorso seguito sia stato pienamente rispettoso delle norme in materia e del codice degli appalti”. Il Pd solleva inoltre la questione del parere dei vigili del fuoco: “Come necessari appaiono anche gli approfondimenti relativi al parere dei vigili del fuoco, che al momento dell’approvazione del consiglio comunale del 30 luglio non era stato ancora presentato, per il quale abbiamo in corso un accesso agli atti per acquisire tutta la documentazione in merito e la corrispondenza intercorsa tra il Comune ed il Comando Provinciale dei vigili del fuoco”. Durissimo anche il giudizio politico sul metodo seguito dall’amministrazione: “Aver voluto decidere, cambiando radicalmente il progetto iniziale, sulla testa della città senza discussione pubblica e persino soffocando il dibattito sia in commissione che in consiglio comunale su un’opera il cui impatto sia visivo che ambientale è devastante per la vita del quartiere e della città ha portato ad un inasprimento dello scontro con la cittadinanza”. Il gruppo Pd ricorda infine che il Consiglio comunale respinse l’emendamento della minoranza che chiedeva di procedere attraverso la variante ordinaria al Prg, percorso che avrebbe consentito ai cittadini di presentare osservazioni prima dell’approvazione definitiva. “Neppure questa possibilità è stata data alla cittadinanza; le azioni del comitato sono pertanto la diretta conseguenza dell’assenza di ascolto, di confronto e di discussione pubblica di chi ormai ha connotato la sua azione di governo con la logica autoritaria del comando e delle decisioni calate dall’alto”. Il caso del megaparcheggio del Foro Boario è destinato a fare discutere ancora: il braccio di ferro continua nelle aule giudiziarie.