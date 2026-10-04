Aggredisce l’ex compagna mentre è ai domiciliari: 23enne trasferito in carcere

MELISSANO – Un diverbio nato sull’uscio di casa si è trasformato in un’aggressione che ha fatto aprire le porte del carcere per un giovane di Melissano.

La Polizia ha infatti arrestato un ventitreenne del posto, già sottoposto al regime della detenzione domiciliare, dando esecuzione a un provvedimento emesso dall’Ufficio di Sorveglianza di Lecce.

La vicenda risale allo scorso 26 settembre. La vittima si era recata presso l’abitazione in cui il giovane stava scontando la misura restrittiva per discutere di questioni di natura familiare. Ad attenderla all’ingresso, tuttavia, l’uomo avrebbe dato sfogo a uno scatto d’ira riconducibile a motivi di gelosia: dalle invettive verbali si è passati in breve tempo alla violenza fisica, con colpi al volto inferti con tale irruenza da far cadere la donna sull’asfalto.

A prestare i primi soccorsi alla vittima è stata una passante, che l’ha accompagnata direttamente al pronto soccorso dell’ospedale di Gallipoli. Notando l’entità delle lesioni riportate, i sanitari di turno hanno immediatamente informato le forze dell’ordine, consentendo agli agenti del Commissariato gallipolino di intervenire e di attivare le procedure del “Codice Rosa” previste per le vittime di violenza di genere.

I riscontri e il quadro indiziario ricostruito dagli investigatori sono stati quindi trasmessi all’Autorità Giudiziaria. Considerata la gravità dei fatti e la palese inosservanza dei doveri legati alla detenzione all’interno delle mura domestiche, la Magistratura ha stabilito la revoca della misura alternativa, disponendo il trasferimento del ventitreenne presso la casa circondariale “Borgo San Nicola” di Lecce.