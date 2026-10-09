Domenica 11 ottobre laboratorio creativo “Riscrivere il paesaggio con Schifano”

LECCE – Domenica 11 ottobre 2026, alle ore 17.00, in occasione della FAMU – Giornata delle Famiglie al Museo 2026, la Fondazione Biscozzi | Rimbaud ETS di Lecce, in collaborazione con l’Associazione 34°fuso, organizza il laboratorio creativo Riscrivere il paesaggio con Schifano, dedicato ai bambini dai 6 ai 12 anni.
Dopo una breve visita guidata, alle famiglie partecipanti sarà proposto un laboratorio di esplorazione visiva e materica a partire da un’icona della collezione permanente della Fondazione Biscozzi | Rimbaud: Senza titolo (Palma) (1974-1977, smalto su tela, 200×133 cm) di Mario Schifano.
L’esperienza invita le bambine e i bambini a riflettere sul confine tra natura reale e natura rappresentata: la palma, elemento familiare del paesaggio mediterraneo, diventa un pretesto espressivo, un simbolo grafico ed emotivo. Guidati dall’analisi della tecnica artistica, i partecipanti saranno chiamati a rielaborare il soggetto attraverso tecniche miste che combinano acrilici, mascherature e stencil.
L’evento è gratuito. Massimo 10 partecipanti. Età: 6 – 12 anni.
Prenotazione obbligatoria entro le 13.00 di sabato 10 ottobre 2026: education@fondazionebiscozzirimbaud.it
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