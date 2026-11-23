Come sta cambiando il romanzo italiano nell’epoca dei social network, dell’autofiction e dell’intelligenza artificiale? È la domanda al centro di Narrazioni mutanti. Sulla letteratura italiana del XXI secolo (Mimesis, 2026), il nuovo saggio di Alberto Casadei, professore ordinario di Letteratura italiana all’Università di Pisa, che sarà presentato giovedì 3 dicembre 2026 alle ore 18.00 alla Libreria Palmieri di Lecce, in via Salvatore Trinchese 62. Con l’autore, che interverrà in videoconferenza, dialogherà lo scrittore e ingegnere biomedico Antonio De Mitri.

IL LIBRO

Le opere narrative del nuovo secolo nascono in un contesto culturale profondamente trasformato dai social network e dai nuovi media, nel quale ibridazione, stratificazione e sincretismo assumono un peso inedito. Casadei, che con questo volume prosegue idealmente il percorso avviato con Stile e tradizione nel romanzo italiano contemporaneo (il Mulino, 2007), indaga come siano cambiati i modi del racconto e lo stesso concetto di tradizione, in una stagione in cui la circolazione rapida dei micro-testi del Web ha ridefinito le attese dei lettori. «Direi che in generale la cosiddetta autonomia del testo è stata sopravanzata dal bisogno di una sua spendibilità immediata», ha osservato l’autore in un’intervista ad Avvenire.

Il saggio attraversa le principali linee di tendenza della narrativa italiana recente: il successo delle «storie vere» e dell’autofiction; la contaminazione tra narrativa, saggistica, poesia e linguaggi visivi, particolarmente evidente negli scrittori under 40; le «opere-mondo» che ambiscono a restituire un’immagine complessiva della realtà; il rapporto sempre più stretto tra scrittura e intelligenza artificiale.

Attraverso l’analisi di autori e testi chiave, da Giulio Mozzi e Giorgio Vasta fino a Laura Pugno, passando per Walter Siti, Davide Orecchio, Vanni Santoni e Giuseppe Genna, Casadei mostra come il nuovo realismo si contamini con elementi weird: eventi un tempo relegati al fantastico entrano nel quadro realistico senza più suscitare rifiuto. Una categoria, mutuata dal teorico Mark Fisher, che non è soltanto estetica: come sintetizza la presentazione del volume, «il weird intrinseco al reale può ancora costituire un aspetto di demistificazione».

L’AUTORE

Alberto Casadei (Forlì, 1963) è professore ordinario di Letteratura italiana all’Università di Pisa. Formatosi alla Scuola Normale Superiore e all’ateneo pisano, si occupa di letteratura del Cinquecento e del Novecento, di studi danteschi, di romanzo e poesia contemporanei e dei rapporti tra letteratura e scienze cognitive. Tra le sue pubblicazioni: Il percorso del Furioso (il Mulino, 1993), Romanzi di Finisterre (Carocci, 2000), Stile e tradizione nel romanzo italiano contemporaneo (il Mulino, 2007), Poetiche della creatività (Bruno Mondadori, 2011), Dante oltre la Commedia (il Mulino, 2013) e Biologia della letteratura (il Saggiatore, 2018), vincitore del Premio Mondello per la saggistica. È condirettore della rivista «Italianistica».

DIALOGA CON L’AUTORE

Antonio De Mitri, ingegnere biomedico e scrittore, esperto di Open Innovation e startup tecnologiche, è stato redattore della rivista di epistemologia «Sensus Communis – An International Quarterly for Studies on Alethic Logic» della Facoltà di Filosofia della Pontificia Università Lateranense di Roma e della piattaforma SWIF (Sito Web Italiano per la Filosofia) dell’Università di Bari. Fra le sue pubblicazioni, le raccolte di poesia Uno (Manni, 2005), Avvincente storia dell’oblìo (Pequod, 2017), Ignorabilia (Manni, 2019) e Una stagione in gabbia scenica (Pequod, 2024).

L’APPUNTAMENTO

Data e ora Giovedì 3 dicembre 2026, ore 18.00 Luogo Libreria Palmieri, via Salvatore Trinchese 62, Lecce Intervengono Alberto Casadei (in videoconferenza) e Antonio De Mitri

SCHEDA DEL LIBRO