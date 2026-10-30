Calimera lascia Avviso Pubblico, Mattei: “Nessun passo indietro sulla legalità, contano i fatti”

CALIMERA – Il recesso del Comune di Calimera da Avviso Pubblico non rappresenta un arretramento nella lotta alle mafie. Il sindaco Giuseppe Mattei e il gruppo consiliare Calimera al Centro respingono le polemiche sulla decisione dell’Amministrazione e rivendicano le iniziative promosse sul fronte della legalità, sostenendo che l’impegno delle istituzioni debba essere valutato attraverso le azioni concrete e non sulla base dell’adesione a un’associazione. “Riconosciamo il valore di Avviso Pubblico, ma l’adesione a un’associazione privata e volontaria non può diventare una patente di legalità. Anche Comuni simbolo della lotta alla mafia, come Palermo e Capaci, non risultano aderenti. Calimera è una comunità che ha sempre fatto della legalità e del rispetto delle istituzioni valori fondamentali, custodendo con orgoglio la memoria di Antonio Montinaro, il cui sacrificio appartiene a tutti, non a una tessera associativa”.

A sostegno della scelta, il sindaco e la maggioranza richiamano la verifica degli atti relativi all’adesione del 2016, risalente all’Amministrazione De Vito. Secondo quanto riportano nel comunicato, dalla documentazione non risulterebbero la piena attuazione degli impegni sottoscritti né la regolarità dei versamenti nelle precedenti amministrazioni. Tutti e cinque i responsabili dei settori comunali, aggiungono, hanno fornito riscontro negativo sulle attività formative e sulle iniziative dell’associazione oggetto della verifica. “Per quanto emerge dalla documentazione, i risultati concreti di Avviso Pubblico per Calimera sono pari a zero: nessun progetto autonomo, nessuna iniziativa direttamente promossa e nessun beneficio documentato per la comunità”. L’attuale Amministrazione rivendica invece l’attribuzione di una specifica delega alla legalità e l’istituzione di un capitolo di bilancio dedicato alla memoria della strage di Capaci.



Nell’elenco degli interventi richiamati figurano anche progetti educativi, una borsa di studio per gli studenti e l’adesione a Bene in Comune, iniziativa che coinvolge Università del Salento, ANAC, ANCI e numerosi Comuni salentini. È su queste attività che Mattei e il gruppo Calimera al Centro chiedono di misurare l’operato amministrativo, respingendo le contestazioni sollevate dopo il recesso. “Respingiamo ogni strumentalizzazione, anche da parte di esponenti politici intervenuti senza approfondire gli atti. La lotta alla mafia deve unire, non dividere. Chi oggi impartisce lezioni dovrebbe anzitutto spiegare perché, quando amministrava, non abbia rispettato gli impegni assunti. Nessun passo indietro sulla legalità, ma mille passi avanti. La legalità non si esibisce con una tessera: si dimostra ogni giorno con i fatti”.