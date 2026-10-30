Si è spento il padre di Antonio Decaro, il cordoglio del mondo politico

Si è spento a 83 anni Giovanni Decaro, il padre del presidente della Regione Puglia, Antonio Decaro, e di Nicola, professore universitario. Era ricoverato nell’ospedale oncologico Giovanni Paolo II di Bari.

Cordoglio è stato espresso in una nota, dal presidente del Consiglio regionale pugliese, Toni Matarrelli nel confronti del governatore e del fratello Nicola. “Con la scomparsa di Giovanni Decaro la nostra comunità perde un uomo laborioso e generoso, che ha saputo mettere la propria esperienza e passione al servizio della collettività”, dice Mattarelli. “A nome mio personale e dell’intero Consiglio regionale della Puglia, esprimo il più sentito cordoglio e mi stringo con sincero affetto e fraterna vicinanza al presidente Antonio Decaro, al fratello Nicola e a tutta la loro famiglia in questo momento di grande dolore”, conclude.

La nota del presidente del Gruppo Misto, Luigi Lobuono: “Ci siamo confrontati da avversari, sempre con grande rispetto, sostenendo idee e visioni diverse per il futuro della Puglia. Ma ci sono momenti in cui non esistono distanze e conta soltanto la vicinanza umana. La perdita di un padre è uno di questi. Per questo mi stringo ad Antonio con affetto e rispetto, condividendo il suo dolore e quello della sua famiglia per la scomparsa del papà Giovanni. Ad Antonio rivolgo un abbraccio sincero, con l’augurio che l’amore e i ricordi condivisi possano essergli di conforto”.

“Il Partito Democratico di Puglia partecipa al dolore per la scomparsa di Giovanni Decaro, padre del Presidente della nostra Regione e politico pugliese, già assessore al Comune di Bari.

Il suo impegno, il suo rango politico hanno contribuito al cambiamento di Bari nel settore cruciale della mobilità.

Giovanni Decaro, ferroviere e militante socialista, ha lasciato un segno con la sua azione politica a Bari.

Oggi la comunità pugliese è in lutto per la sua perdita. Alla moglie, ad Antonio, a suo fratello Nicola, e a tutta la famiglia Decaro giunga il nostro mesto e commosso cordoglio”. Lo dichiara il consigliere regionale e Segretario del PD Puglia Domenico De Santis

“Presidente, Antonio, oggi sei prima di tutto un figlio che saluta il suo papà. E davanti a un dolore così grande le parole sembrano sempre troppo piccole. Possiamo solo stringerci a te, con l’affetto sincero di chi in questi mesi ha condiviso lavoro, responsabilità, giornate difficili e speranze”.

Il gruppo consiliare Prossima esprime il più profondo cordoglio al presidente della Regione Puglia Antonio Decaro per la scomparsa dell’amato padre Giovanni, venuto a mancare dopo una lunga malattia.”Giovanni Decaro aveva conosciuto anche l’impegno nelle istituzioni, ricoprendo il ruolo di assessore al Comune di Bari. Una storia personale e pubblica che racconta un legame con la città e con il servizio alla comunità e che, inevitabilmente, appartiene anche alle radici umane e familiari di Antonio”.”Sappiamo quanto una vita pubblica chieda spesso di sottrarre tempo proprio alle persone che amiamo di più. E sappiamo anche quanto, dietro chi ogni giorno porta sulle proprie spalle responsabilità istituzionali enormi, ci sia sempre una famiglia che sostiene in silenzio, accompagna, aspetta”.”Oggi non ci sono il presidente, i consiglieri, le istituzioni. C’è un figlio che perde suo padre e una famiglia che affronta un vuoto che nessun ruolo e nessuna parola possono colmare. A te, Antonio, a tua madre, ai tuoi familiari e a tutte le persone che hanno voluto bene a Giovanni arrivi l’abbraccio di ciascuno di noi. Ti siamo vicini, lo sono tutti i pugliesi”

“Come gruppo regionale di Fratelli d’Italia esprimiamo il più profondo cordoglio al presidente Antonio Decaro,per la scomparsa del caro padre Giovanni. Ci stringiamo al dolore del presidente e di tutta la famiglia Decaro in questo momento di profonda sofferenza. A tutti loro vanno le nostre più sentite condoglianze e la nostra vicinanza”.

“Il gruppo Per la Puglia esprime il proprio cordoglio al presidente Antonio Decaro per la scomparsa di suo padre Giovanni. Nel corso della sua vita lavorativa è stato impegnato anche in politica con un incarico da assessore al comune di Bari: Giovanni Decaro ha rappresentato per Antonio un esempio, una guida. La morte di un genitore è sempre un momento di grande dolore ed è per questo che ad Antonio e a tutta la sua famiglia va il nostro conforto e la nostra vicinanza”

L’Università del Salento esprime il proprio cordoglio per la scomparsa di Giovanni Decaro, padre del presidente della Regione Puglia Antonio Decaro e del professor Nicola Decaro. Si è spento a Bari all’età di 83 anni. Ferroviere e per un anno assessore al Comune di Bari, Giovanni Decaro ha trasmesso ai figli il senso del lavoro e dell’impegno per la comunità. Il presidente Decaro ha ricordato più volte di aver ereditato da lui la passione per la politica e per i trasporti. «A nome mio e di tutta la comunità dell’Università del Salento esprimo la più sincera vicinanza al presidente Antonio Decaro, al professor Nicola Decaro e alla loro famiglia», dichiara la rettrice Maria Antonietta Aiello. «Giovanni Decaro è stato un uomo dedito al lavoro – ha aggiunto – legato alla sua città e attento al bene comune. Sono valori che ha saputo consegnare ai suoi figli e che oggi, nel momento del dolore, restano come la sua eredità più preziosa. Ci stringiamo a loro con affetto e partecipazione».

“Il Movimento 5 Stelle Puglia si stringe attorno al presidente Antonio Decaro per la perdita dell’amato padre Giovanni. Ad Antonio e alla sua famiglia rivolgiamo un pensiero di sincera vicinanza e un abbraccio affettuoso in questo momento di grande dolore”.

“Ci stringiamo con profondo affetto ad Antonio Decaro per la perdita del suo amato papà. Oggi, prima di ogni ruolo e di ogni responsabilità, c’è un figlio che saluta suo padre. E a quel figlio vogliamo essere vicini con tutto il rispetto e la delicatezza che un dolore così grande merita. Ad Antonio e alla sua famiglia arrivi l’abbraccio sincero di tutto il Gruppo del Partito Democratico“.

“Siamo vicini al presidente Antonio Decaro in questo momento di grande dolore per la scomparsa del caro padre. A lui e a tutta la sua famiglia rivolgiamo le nostre più sentite condoglianze e un pensiero affettuoso e commosso” il cordoglio del gruppo Forza Italia.