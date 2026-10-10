Food blogger in vetrina: Riso alla bottarga e pistacchi con miele di cardo di “A pranzo con Enricotta”

Il secondo appuntamento con la rubrica settimanale “Food blogger in vetrina” ospita Enrica Piras, microbiologa con la passione per il cibo che ha creato il blog “A pranzo con Enricotta – Tour nei luoghi felici del cibo” in cui, oltre a condividere le sue ricette, ospita anche altri blogger, creando così una vera e propria rete umana e professionale.

Enrica dice di sé:” Sono partita da Cagliari come microbiologa, ora mi affaccio nel mondo del Foodblogging in punta di piedi” e oggi condividerà con noi la sua ricetta Riso alla Bottarga e Pistacchi con miele di Cardo

L’indirizzo del blog di Enrica Piras é http://apranzoconenricotta.altervista.org

Come nasce l’idea di aprire un blog?

Era il 2015, a Cagliari si assisteva ad un vero e proprio boom culinario (che continua ancora oggi) e il panorama della ristorazione offriva tante novità che io non vedevo l’ora di provare. La scintilla per il blog é nata dal bisogno forse troppo represso di scrivere (maturità classica e percorso lavorativo scientifico) e di raccontare qualcosa di bello, di far vedere il cibo e i “luoghi felici del cibo” agli altri attraverso i miei occhi.

Cosa significa essere una food blogger?

Quando ho iniziato a scrivere era solamente un bellissimo hobby, non avendo il tempo materiale per dedicargli le energie e l’attenzione che meritava. Da circa due mesi a questa parte, complice anche la mia prima pausa lavorativa in nove anni, ho ripreso a scrivere di buona lena, ampliando le rubriche e dedicando anche abbastanza tempo alla promozione del blog attraverso i social. Le piccole soddisfazioni che stanno arrivando in questo periodo per me sono una grande conquista, perché “A pranzo con Enricotta” é una mia creatura e so quanto ci sia voluto per compiere ogni piccolo grande passo.

Un aspetto che ancora non avevo preso in considerazione prima era il fatto di poter creare una rete con altri food blogger che come me si affacciano a questo mondo un po’ per hobby, un po’ per pura passione… da questo é nata la rubrica “ I divulgatori della Felicità”, un piccolo spazio dove i foodblogger si raccontano e condividono la loro esperienza e i loro pensieri. Il cibo é condivisione, e credo che questo sia un bellissimo modo per condividere una passione.

Quali sono le tue linee guida in cucina?

Io odio le linee guida, soprattutto in cucina; nella ricerca scientifica si stilano sempre protocolli precisissimi per svolgere un esperimento, mentre la cucina per me é un momento di evasione e di sperimentazione, lontano da regole e da calcoli matematici.

Sono una paladina del cucinare “a occhio”, dell’improvvisazione e degli accostamenti particolari, con una predilezione per i primi e i dolci. Nel mio blog non troverete quasi mai delle ricette, le mie sono solamente prove. Quindi l’unico consiglio che posso darvi è quello di amare la cucina in maniera profonda e sregolata, solo cosi potrete improvvisare e stupire chi vi sta accanto.

Ti ispiri a qualcuno quando realizzi le tue ricette?

L’arte di improvvisare e di cucinare “ad occhio” l’ho imparata da Nonna Maria, la mia nonna materna. Ricordo ancora quando insieme andavamo al mercato oppure nella bottega a comprare il pane e la signora sua amica offriva a noi nipoti un paninetto all’olio. Una volta tornate a casa poi iniziava a giostrarsi con quello che aveva, a mischiare e inventare, monitorando ogni passaggio con un assaggio. Io da bella bambina tonda e paffuta quale ero – e sono ancora – ovviamente assaggiavo tutto di buon grado e concludevo ogni pasto con un “almeno un pezzetto di pane e maionese”.

Quali traguardi ti sei prefissata?

Ora sono in un periodo della mia vita in cui non saprei dire realmente quali siano i miei progetti per il futuro. Questo periodo di transizione, associato ad un periodo non proprio facile nell’ambito lavorativo fino a luglio, hanno fatto cadere molte delle mie certezze su quello che voglio fare e sulla piega che voglio dare alla mia vita. Di sicuro non mi dispiacerebbe trasformare Enricotta in qualcosa di più ma chissà… solo il tempo ci darà le risposte.

Riso alla Bottarga e Pistacchi con miele di Cardo

Ingredienti per 2 persone:

1 tazza di riso arborio

1 cucchiaio di bottarga macinata

1 cucchiaio di pistacchi salati sgusciati

1 cucchiaino di granella di pistacchi

2 cucchiai di olio EVO

500ml di brodo vegetale caldo

1 spicchio d’aglio

Vino bianco

per guarnire:

bottarga a pezzi

miele di cardo a piacere

Procedimento:

In un tegame antiaderente far rosolare l’aglio con i pistacchi e tostare il riso;

Sfumare con il vino bianco;

Cuocere a fuoco lento per circa mezz’ora aggiungendo il brodo man mano che viene assorbito dal riso;

Cinque minuti prima della fine aggiungere la bottarga macinata e far mantecare;

Servire con qualche pezzo di bottarga, un cucchiaino di miele e spolverizzare con la granella di pistacchi.