Franco Gabrielli presenta “Contro la paura. Manifesto per una sicurezza democratica”

Un ex capo della Polizia, un procuratore della Repubblica, un sindaco delegato ANCI per la sicurezza urbana e un magistrato amministrativo si confronteranno su come garantire la sicurezza dei cittadini senza sacrificare diritti e libertà. Accadrà giovedì 8 ottobre a Lecce, nell’Aula 7 dell’Edificio 6 dello Studium 2000, dove Franco Gabrielli presenterà il libro “Contro la paura. Manifesto per una sicurezza democratica”, edito da Feltrinelli. Gabrielli, già capo della Polizia e sottosegretario con delega alla Sicurezza della Repubblica, lo ha scritto insieme al giornalista di Repubblica Carlo Bonini.

L’incontro è promosso dall’associazione di cultura e politica “Orizzonti”, dal Master SICUrB e dal Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università del Salento.

Si comincerà alle 17.30 con i saluti istituzionali di Luigi Melica, ordinario di Diritto pubblico comparato e direttore del Dipartimento di Scienze Giuridiche, e di Giuseppe Capoccia, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lecce. Seguirà l’introduzione ai lavori di Giulia Gigante, dell’associazione Orizzonti.

Dalle 18 si entrerà nel vivo del confronto. Interverranno Franco Gabrielli, oggi professor of Practice di Public Management alla SDA Bocconi School of Management, e Giulio De Simone, ordinario di Diritto penale all’Università del Salento e direttore del Master SICUrB. Con loro Vito Leccese, sindaco di Bari e delegato ANCI per la sicurezza urbana e la Polizia municipale, ed Ettore Manca, presidente di sezione del TAR Lecce e componente del Consiglio di Presidenza della Giustizia amministrativa. Modererà la giornalista Paola Ancora.

Dalle 19.15 alle 19.45 spazio alle domande del pubblico.

««La sicurezza è un tema sul quale il dibattito pubblico si polarizza e, proprio per questo, merita uno spazio di riflessione serio e documentato – dichiara Gigante -. Come associazione Orizzonti crediamo che un confronto a più voci, nel corso del quale le istituzioni, la magistratura e il mondo della ricerca possano incontrarsi con quelle dei giovani, contribuisca alla messa a fuoco del fatto che sicurezza e libertà non sono in contrapposizione, ma due facce della stessa democrazia. Il libro di Bonini e Gabrielli ci offre, su questo, un punto di partenza prezioso».