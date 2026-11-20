La partita sarà arbitrata dal Signor Matteo MARCENARO della Sezione A.I.A. di Genova. L’arbitro MARCENARO ha 34 anni. È nato il 9 novembre 1992 a Genova, dove risiede. Ẻ laureato in Giurisprudenza.

Ha esordito in Serie B il 10 maggio 2021 in Pisa – Virtus Entella (3-2).

Ha esordito in Serie A il 30 novembre 2021 in Hellas Verona – Cagliari (0-0).

Ẻ arbitro internazionale dal 1° gennaio 2025.

Il signor MARCENARO ha diretto, finora, 285 partite delle quali 52 in Serie A, 39 in B e 2 in Coppa Italia.

Ѐ la SESTA volta che arbitra una partita del LECCE (è la quinta fuori casa; la prima in Serie B e le ultime quattro in A) . Ritorna ad arbitrare una partita dei giallorossi dopo due anni e mezzo.

Questi i CINQUE precedenti :

05.04.2022 Ternana – LECCE 1-4 (in Serie B – reti: 5’ Massimo Coda, 20’ Gabriel Strefezza, 44’ Bogdan per la Ternana, 78’ Francesco Di Mariano e 86’ Antonino Ragusa – Quinta vittoria sul campo della Ternana più tre pareggi contro tre sconfitte – per Coda è stato il 20esimo gol in questa stagione – spettatori: 3.827)

31.08.2022 Napoli – LECCE 1-1 (reti: 27’ Elmas per il Napoli e pareggio del Lecce al 31’ con un eurogol di Colombo – al 25’ il portiere del Napoli Meret para un rigore a Colombo il quale, un attimo prima, lo aveva calciato e anche realizzato, ma l’arbitro non aveva fischiato – al 27’ espulso il magazziniere del Lecce Giovanni Fasano per proteste – esordio di Giuseppe Pezzella – spettatori: 37.573)

23.12.2023 Inter – LECCE 2-0 (reti: 43’ Bisseck, 78’ Barella – all’83’ espulso Lameck Banda per ripetute proteste – spettatori: 72.723 dei quali circa 2.000 leccesi – mister D’Aversa, essendo squalificato, è stato sostituito in panchina dal suo vice mister Andrea Tarozzi)

01.04.2024 LECCE – Roma 0-0 (più che buona la prestazione dei giallorossi – partita n. 100 per Valentin Gendrey – spettatori 29.031)

05.05.2024 Cagliari – LECCE 1-1 (reti: 26’ Mina per il Cagliari e pareggio del Lecce all’84’ con Krstović – per il Direttore Pantaleo Corvino è stata la partita n. 250 in Serie A, solo con il Lecce – al 44’ espulso il rossoblù Gaetano per grave fallo su Ramadani e al 46’ il collaboratore tecnico, sempre del Cagliari, Vitantonio Pascale per proteste – spettatori 16.407 dei quali 415 leccesi nel settore ospiti)

L’arbitro MARCENARO con la LAZIO

Il signor Marcenaro ha diretto, finora, CINQUE partite dei biancocelesti, tutte in Serie A.

Quelle in casa sono state TRE nelle quali la Lazio ha ottenuto UNA vittoria e DUE pareggi .

Nelle DUE gare fuori casa sono arrivate UNA vittoria e UNA sconfitta.