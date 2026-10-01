I 20 anni del CMCC. Il presidente Tarantino: “Traguardo per tutto il salento, rapporto con la provincia sempre più concreto in vista di interventi futuri “

LECCE – “Vent’anni di attività del CMCC rappresentano un traguardo importante per la comunità scientifica, ma anche per Lecce e per il Salento. Avere qui una realtà di questo livello significa poter contare su competenze, ricerca e capacità di analisi che hanno una dimensione internazionale e, allo stesso tempo, un rapporto diretto con il territorio”.

Queste le parole con cui il presidente della Provincia di Lecce Fabio Tarantino, si è congratulato oggi con il Centro Euro-Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici, intervenendo al simposio The Acceleration of Scientific Revolutions. The case of Climate Sciences, promosso in occasione del ventesimo anniversario della Fondazione CMCC.

L’evento, che si svolge presso la sede del Centro a Lecce, in via Marco Biagi, riunisce per due giorni scienziati, policy maker ed esperti internazionali, con l’obiettivo di stimolare un dialogo sulle grandi trasformazioni che investono oggi la ricerca climatica.

Ha proseguito il presidente Tarantino: “Quello con il CMCC è un rapporto che come Provincia vogliamo rendere sempre più concreto. Lo abbiamo fatto, ad esempio, coinvolgendo il Centro nel lavoro che abbiamo avviato sull’erosione costiera, perché siamo convinti che questioni così complesse non possano essere affrontate inseguendo soltanto le emergenze. Abbiamo bisogno di conoscere come stanno cambiando il clima e il nostro territorio, di valutare gli scenari e, sulla base dei dati, programmare gli interventi nel medio e lungo periodo”.

“Questo è, a mio avviso, uno dei grandi temi che questo Simposio pone anche alle istituzioni: riuscire a trasformare la conoscenza scientifica in uno strumento delle decisioni pubbliche. Per un territorio come il Salento, esposto agli effetti dei cambiamenti climatici e con oltre duecento chilometri di costa, questo rapporto è particolarmente importante”.

La sessione istituzionale odierna di apertura, ha visto, tra l’altro, la prestigiosa partecipazione del Commissario europeo per la Pesca e gli Oceani Costas Kadis.

“La presenza oggi a Lecce del Commissario europeo Kadis assume un significato particolare”, sottolinea Tarantino. “Lo ringrazio per aver scelto di partecipare a questo appuntamento e per l’attenzione che la sua presenza testimonia verso il lavoro del CMCC e verso un territorio che nel mare, nella costa e nella loro tutela ha una parte fondamentale del proprio futuro. Al presidente Antonio Navarra, alle ricercatrici e ai ricercatori del CMCC va quindi il ringraziamento della Provincia di Lecce per il lavoro svolto in questi vent’anni e per quello che continueremo a costruire insieme, facendo della conoscenza scientifica una componente sempre più importante delle politiche territoriali”.