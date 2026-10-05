Incendio di Lequile. Il presidente Tarantino: “Proseguono gli accertamenti.”

“Fin dai primi momenti dell’emergenza abbiamo detto che l’attenzione sarebbe rimasta massima e che ogni valutazione avrebbe dovuto fondarsi esclusivamente su dati scientifici e verificati. È la linea che continuiamo a seguire oggi”, dichiara il presidente della Provincia di Lecce Fabio Tarantino.

“Provincia, ASL e ARPA stanno lavorando assiduamente e in stretto raccordo, ciascuna nell’ambito delle proprie competenze, per acquisire tutti gli elementi necessari a valutare le conseguenze dell’incendio. Il lavoro non si è fermato alla fase dell’emergenza e deve proseguire fino a quando non avremo un quadro completo delle eventuali ricadute sull’ambiente, sui suoli, sulle produzioni e sulla salute”.

“I dati emersi meritano attenzione e approfondimento. Proprio per questo occorre evitare sia sottovalutazioni sia conclusioni anticipate. Servono controlli, analisi e informazioni puntuali ai cittadini. È quanto le istituzioni e gli organismi tecnici stanno facendo attraverso un lavoro coordinato che deve consentirci di accertare con precisione ciò che è accaduto e, sulla base dei risultati, assumere ogni eventuale ulteriore misura necessaria a tutela del territorio e della salute pubblica”, conclude.