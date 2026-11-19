«Una scuola più inclusiva, organici più stabili e un riconoscimento concreto al lavoro del personale scolastico. È questa la direzione degli interventi che abbiamo introdotto nel provvedimento, con misure che rispondono alle esigenze quotidiane di studenti, famiglie e lavoratori della scuola».

Lo dichiara il senatore della Lega Roberto Marti, relatore del provvedimento.

«Con l’approvazione di un emendamento a mia firma abbiamo rafforzato il ruolo del Piano educativo individualizzato, il PEI, che dovrà indicare anche il numero delle ore di sostegno alla classe. Vogliamo garantire interventi più chiari, motivati e coerenti con le necessità degli alunni con disabilità. La definizione di tempi stringenti per la redazione del piano punta ad assicurare una programmazione puntuale e una maggiore continuità del percorso educativo, offrendo alle famiglie riferimenti certi.

Nella stessa direzione vanno le misure sulla specializzazione degli insegnanti di sostegno: la proroga dei percorsi straordinari, la possibilità di ricorrere all’INDIRE quando l’offerta universitaria non sia sufficiente e, dall’anno accademico 2027-2028, specifici percorsi universitari di almeno 30 crediti formativi, rivolti ai docenti in possesso dei requisiti di servizio previsti.

Grazie alla Lega abbiamo inoltre approvato una norma che rende strutturali le assunzioni dalla prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze, su posto comune e di sostegno. Un canale residuale, attivabile dopo l’esaurimento delle graduatorie concorsuali e degli elenchi regionali, che contribuisce a ridurre il precariato, valorizzare i docenti abilitati e specializzati e garantire continuità didattica.

Abbiamo anche fortemente voluto una misura che consente di completare le assunzioni entro il 10 dicembre: chi ha superato un concorso non deve essere penalizzato dai tempi delle procedure amministrative, mentre le scuole devono poter contare sul personale necessario.

Sul fronte delle risorse, un nostro emendamento approvato in aula ha incrementato di 30 milioni di euro il Fondo per la valorizzazione del personale scolastico. Uno stanziamento che permetterà di proseguire e ampliare le misure per il contrasto alla dispersione scolastica, l’inclusione e l’orientamento.

Abbiamo infine incrementato di 4 milioni di euro per il 2026 il Fondo per il miglioramento dell’offerta formativa, per riconoscere l’impegno dei direttori dei servizi generali e amministrativi. I DSGA svolgono una funzione indispensabile nella gestione amministrativa e contabile degli istituti e hanno un ruolo fondamentale anche negli adempimenti connessi alla conclusione del PNRR.

La scuola ha bisogno di interventi che producano effetti nella quotidianità. Con queste modifiche affrontiamo questioni fondamentali: il diritto all’inclusione, la stabilità degli organici, la valorizzazione delle competenze e il riconoscimento del lavoro del personale. Un impegno concreto per le persone che rendono la scuola un presidio di crescita, formazione e coesione sociale».