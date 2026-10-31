La mortadella spiegata con le opere d’arte: a Giuseppe Alessio King of Mortadella il premio Raccontare il gusto a Ferrara Food Festival

Si è tenuto questo pomeriggio nella cornice del PalaSimaBio in Piazza Municipio a Ferrara, l’atteso appuntamento con Giuseppe Alessio, noto come “The King of Mortadella” autentico ambasciatore di uno dei prodotti simbolo della tradizione gastronomica emiliana. Gli è stato conferito il premio “Raccontare il gusto” per la capacità di raccontare il patrimonio gastronomico italiano attraverso un linguaggio diretto, riconoscibile e contemporaneo, avvicinando il pubblico alle eccellenze, alle tradizioni e alle storie che si nascondono dietro ogni prodotto. Un riconoscimento alla comunicazione del cibo capace di unire divulgazione, passione e nuovi linguaggi digitali.

Davanti a una platea appassionata di visitatori, esperti e addetti ai lavori, Giuseppe Alessio ha offerto un racconto approfondito dedicato a uno dei prodotti simbolo della tradizione gastronomica emiliana, svelando i suoi segreti e la nascita del “King of Mortadella.

«Tutto è iniziato quarant’anni fa nel piccolo alimentare di mio padre, in un paese di tremila abitanti in Salento. A 19 anni ho preso in mano la salumeria e l’ho allestita da subito con le foto della mortadella: un vero e proprio colpo di fulmine. Ho puntato dritto sull’altissima qualità e oggi siamo arrivati a vendere ben 60 mortadelle da 15 chili al mese. Perfino i fornitori da Bologna non capivano come fosse possibile un simile volume nel profondo Sud, dove la mortadella non fa storicamente parte della tradizione culinaria. – ha raccontato Giuseppe Alessio – La svolta è arrivata unendo la qualità alla comunicazione: ho iniziato a riprodurre le grandi opere d’arte sostituendo i soggetti con me e la mortadella, creando sui social una community straordinaria. Ma oltre alla comunicazione c’è la sostanza: spalla di maiale, grasso di gola e un taglio rigorosamente spesso, al coltello o a cubetti, perché la mortadella va assaporata nella sua pienezza. E se arrivano le critiche o gli haters? Affronto i miei difetti con l’ironia. La chiave di tutto è saper sorridere e portare sempre la passione davanti a tutto».

L’appuntamento ha registrato un’ottima partecipazione, confermando il successo del Ferrara Food Festival che in queste giornate, fino a domenica 1 Novembre, sta trasformando il centro storico estense in un percorso del gusto a cielo aperto, celebrando le eccellenze del territorio – a partire dal protagonista di questa edizione, il Cappellaccio Ferrarese IGP – insieme ai grandi ospiti della cucina e della cultura italiana.

Per incontrare questi protagonisti del gusto non resta che visitare Ferrara Food Festival. L’evento è patrocinato dal Comune di Ferrara e dalla Camera di Commercio di Ferrara, ed è organizzato da SGP Grandi Eventi insieme alla Strada dei Vini e dei Sapori della Provincia Ferrarese.