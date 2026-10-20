Le verità nascoste, Trump e la tattica del poker player come strumento strategico

A cura dell’avvocato Giovanni Battista Cervo

Carismatico, brillante, provocatore, esibizionista, rapido nel pensare e nell’agire, intuitivo, decisionista e tant’altro, nonché simbolo dell’intramontabile sogno americano, l’esuberante imprenditore newyorchese è riuscito per due volte non consecutive a conquistare la Casa Bianca. Il segreto del suo successo? È sempre lo stesso, ampiamente da lui collaudato, poiché il Presidente “Donald Trump”, che di strategia se ne intende, malgrado molti possano ritenere il contrario, applica sempre la medesima matrice comportamentale e, come risaputo: “formula vincente non si cambia”.

In un mondo caotico e fortemente competitivo Trump non è e non vuole essere il politico “di razza” dell’immaginario collettivo, diplomatico, prevedibile, istituzionale, bensì incarnare l’idea di un leader pragmatico, che privilegia l’azione e con una genetica da giocatore di poker: in effetti, bluffa, alza le poste, valuta le opzioni in mano agli avversari, sa quando “foldare”, abbandonare, e quando andare “all-in”, ossia puntare tutte le fiches. Questa strategia non è lineare, ma basata su pressione, imprevedibilità e massimizzazione del vantaggio relativo.

In sintesi, i fattori chiave sono l’astuzia, l’informazione, la spregiudicatezza, il non concedersi il tempo per dubitare: è il successo dell’osare per vincere, una tecnica collaudata che è la base della politica di Trump o, appunto, il metodo del poker.

In concreto, la tattica del bluff nella politica di Trump consiste nel puntare o alzare “le poste” con una mano debole o mediocre, per far credere all’avversario di avere una mano forte, inducendolo a tirarsi indietro, oppure applica il “semi-bluff”, lanciando una sfida aggressiva, nonostante una posizione al momento debole, costringendo gli avversari a scendere a patti o, quantomeno, temporeggiando finché la minaccia vuota si trasformi, in virtù del mutare degli eventi, in una situazione di forza reale.

Trump applica sistematicamente questa logica alla negoziazione politica e internazionale, come ha spiegato lui stesso in “ The Art of the Deal ” (1987): chiedere “il mondo” sapendo che, anche se si ottiene meno, il risultato resta pur sempre vantaggioso. Il “gioco” inizia con un’apertura massimalista e pubblica preannunciando minacce estreme: dazi al 100/157%, oppure “bombardare l’Iran fino all’età della pietra”, “annichilire la civiltà iraniana”, tariffe punitive sugli stessi alleati, addirittura annunciando di voler annettere territori stranieri. Un approccio aggressivo, spettacolare e mediatico, volto a creare panico e a far over-reagire l’interlocutore: una per tutte, la questione della Groenlandia che, dopo le forti tensioni tra gli Usa e la Danimarca, si è conclusa nel settembre del 2026 con la firma di un accordo strategico.

Provocando artatamente nell’avversario uno stato di incertezza e pressione psicologica, governi e aziende cercano un compromesso per evitare il peggio; raggiunto l’obiettivo, sospende o riduce drasticamente il tenore della minaccia e, in ogni caso, anche se il risultato finale è inferiore a quanto programmato, sarà pur sempre il massimo che si poteva ottenere.

Dopo ogni vittoria, anche se parziale, ricomincia un’altra partita, in cui si alza nuovamente la posta in gioco su nuovi fronti, con annunci sensazionalistici che causano un costante clima di imprevedibilità e tensione, in special modo sui mercati finanziari. Tali “performance” ingenerano un fenomeno di strategia speculativa in cui gli investitori vendono quando arrivano le minacce protezionistiche e comprano quando il Presidente “frena” o rinvia i provvedimenti paventati. In tal modo mantiene l’iniziativa e costringe gli avversari a reagire al suo ritmo ciò, in definitiva, coerentemente con la sua vincente esperienza immobiliare: “chiedi il massimo, prendi quello che puoi”.

L’importante è mantenere la leva negoziale e, per continuare con la metafora del gioco del poker, i punti di forza di tale tattica funzionano spesso contro interlocutori “risk-averse”, ossia avversi al rischio: infatti, molti governi democratici e molte aziende preferiscono cedere qualcosa piuttosto che rischiare lo scontro totale. I risultati si traducono in concreti investimenti, acquisti agricoli, aumento di spesa della difesa degli Alleati, tutti esiti che Trump può presentare come sue “vittorie”.

Il rischio è che i limiti di tale politica alla fine vadano a sbattere contro il muro della credibilità: quando gli avversari, soprattutto Cina e Russia, iniziano a “chiamare il bluff ” e a non piegarsi, Trump spesso indietreggia, il mondo ha imparato che molte minacce sono strumentali. Il risultato? Instabilità dei mercati, incertezza per le imprese, rincari temporanei e il costante pericolo di un’escalation di rimbalzo, se l’avversario non “folda” e azzarda a sua volta, con l’incognita di poter andare incontro ad uno scontro più duro del previsto.

In realtà il bluff politico non nasce certo con Trump, ma si perde nella notte dei tempi della storia: nelle dinamiche più recenti compare nella crisi dei missili di Cuba del 1962, che realizza una strategia estrema, esempio reale del c.d. “ gioco del pollo” in cui ognuno dei due sfidanti spera che l’altro, il “pollo” si ritiri per primo, come nel film Gioventù bruciata; nelle negoziazioni durante la guerra fredda e in molti accordi commerciali. Trump ha reso il “ bluff ” esplicito, pubblico e ripetuto, più di tutti i suoi predecessori, trasformandolo nel tratto distintivo del suo stile “negoziale”, poker ad alto livello.

Per ora il poker player americano continua ad alzare le poste: non cerca la coerenza a lungo termine, cerca di vincere abbastanza mani, in modo da accumulare vantaggi. E’ vero, le strategie di bluff in politica sono strumenti di asimmetria psicologica non sempre vincenti, ma quando funzionano spostano nettamente il punto di equilibrio della trattativa a favore di chi le usa.

Ed ecco la chiave di lettura dell’ apparente incoerenza politica americana: Trump firma un accordo per procurarsi diesel russo, dopo aver minacciato escalation militari; attacca Meloni per mesi, poi dichiara di averla “sempre apprezzata”; minaccia dazi apocalittici, per poi ottenere un accordo intermedio che prontamente “vende” come vittoria; altro episodio, che tutti ricordiamo, è come ha trattato Zelensky alla Casa Bianca: “You don’t have the cards”, sottolineando al Presidente ucraino la totale asimmetria dei rapporti di forza in gioco; o, ancora, quando ha minacciato di lasciare la Nato, puntando alto e ottenendo alla fine l’impegno al 5% del PIL in difesa. Strategie da perfetto giocatore di poker!

Classico semi-bluff: chiedi il massimo, prendi il possibile e dichiara il trionfo, funziona, come la deregulation da 1,5 trilioni di risparmi stimati, burocrazia ridotta ai minimi dal 1966, investimenti record, immigrazione irregolare in forte calo, alleati che spendono di più. Non è elegante, non è rassicurante, ma le fiches si accumulano.

Il rischio? Che qualcuno “chiami il bluff”, accettando la sfida e smascherando l’inganno . Per ora, però, Trump continua a stringere le carte e a sfidare: «Allora, chi vuole vedere?». In chiusura, una breve e divertente digressione: come asserivano Plauto per primo e gli antichi Romani “ nomen omen”, ovvero “il nome è un presagio”. Per una singolare casualità, il termine inglese “trump” è l’evoluzione linguistica della parola francese “triomphe” e dell’italiano “trionfo”, derivanti dalla comune radice latina “triumphus”. Orbene, i “Trionfi” erano carte appartenenti a un seme speciale che, per le regole del gioco, avevano il potere di battere qualsiasi altra carta dei semi ordinari.

Da questo gioco, già popolare nel XV secolo, nasce la cosiddetta carta vincente o, briscola, appunto la “ trump card” quella che domina tutte le altre. Se dunque il destino si nasconde nel suo cognome, basterà questo potere di scombinare la partita per fargli raggiungere sempre la vittoria? Dovremo aspettare per vedere l’ultimo giro di carte!