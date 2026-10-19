Lecce, restauro chiese. Marti: «Da Salvini attenzione concreta per la mia città, oltre 800mila euro per il patrimonio religioso»

«Un nuovo, concreto segnale di attenzione per la mia Lecce e per il suo straordinario patrimonio artistico e religioso. Ringrazio il ministro Matteo Salvini per il lavoro attento e costante con cui continua a dare risposte alle esigenze del territorio». Lo dichiara il senatore Roberto Marti, commentando il decreto firmato dal ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti che destina complessivamente 801mila euro al restauro di due chiese leccesi.

«Sono previsti 761mila euro per il recupero del ciclo pittorico della Chiesa di Sant’Antonio e 40mila euro per l’altare maggiore della Chiesa di Sant’Anna. Risorse importanti per custodire opere e luoghi che appartengono alla storia della nostra comunità e rappresentano una parte preziosa dell’identità leccese».

«La cura del patrimonio passa da interventi puntuali e finanziamenti concreti. Il provvedimento firmato da Salvini conferma un’attenzione per Lecce che si traduce in fatti. Continuerò a lavorare affinché la mia città e il Salento ricevano il sostegno necessario per tutelare e valorizzare le proprie ricchezze», conclude Marti.