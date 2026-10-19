Lecce, Vespucci: «Strisce blu, sì alla rotazione. Ma non si penalizzi chi lavora e studia»

Il nuovo Piano della sosta di Lecce non deve diventare terreno di scontro politico, ma un’occasione per migliorare concretamente la mobilità cittadina.
Ritengo che l’aumento delle tariffe orarie, se equilibrato, possa rappresentare un’opportunità. Favorire la rotazione delle automobili significa evitare che gli stessi parcheggi rimangano occupati per intere giornate, aumentando la disponibilità di posti per chi raggiunge il centro per fare acquisti, usufruire dei servizi o svolgere commissioni.
Più rotazione può significare più accessibilità e maggiori opportunità per le attività commerciali.
Ma attenzione: favorire il ricambio delle automobili è una cosa, penalizzare chi utilizza il parcheggio quotidianamente per necessità è tutt’altra.
Ed è proprio su questo punto che chiedo all’amministrazione comunale un impegno preciso.
I costi degli abbonamenti mensili nelle zone blu e verde devono rimanere invariati per lavoratori dipendenti, imprenditori, liberi professionisti e studenti.
Non parliamo di privilegi, ma di buon senso.
Un dipendente non può abbandonare il posto di lavoro per spostare l’automobile. Un imprenditore non può interrompere la propria attività. Un professionista ha appuntamenti da rispettare e uno studente deve poter frequentare le lezioni senza preoccuparsi continuamente del costo della sosta.
Non possiamo chiedere a queste persone di pagare di più semplicemente per continuare a lavorare o studiare.
La distinzione è semplice: chi parcheggia occasionalmente può essere incentivato a liberare prima il posto; chi ha necessità di sostare per diverse ore deve poter contare su un abbonamento mensile sostenibile.
C’è poi una questione che non possiamo continuare a rimandare: l’efficienza del trasporto pubblico urbano.
La rete SGM esiste, ma per molti cittadini non rappresenta ancora un’alternativa sufficientemente pratica all’automobile. Non bastano le linee disegnate su una mappa: servono collegamenti frequenti, puntuali e compatibili con gli orari di lavoro e di studio.
E credo sia arrivato il momento di ripensare anche i mezzi utilizzati.
Perché continuare a impiegare autobus tradizionali anche su percorsi dove mezzi più piccoli potrebbero risultare più efficienti?
Propongo che il Comune, insieme a SGM, avvii un programma di progressivo rinnovamento della flotta, valutando l’acquisto di minibus elettrici di dimensioni ridotte, da utilizzare soprattutto nei collegamenti tra quartieri, parcheggi di interscambio e centro cittadino.
Mezzi più agili, silenziosi ed ecosostenibili, capaci di adattarsi meglio ad alcune caratteristiche della viabilità urbana. Dove i flussi di passeggeri lo consentono, una flotta organizzata in questo modo potrebbe garantire anche corse più frequenti e tempi di attesa inferiori.
Gli autobus tradizionali continuerebbero naturalmente a servire le tratte più frequentate.
Il principio deve essere semplice: il mezzo giusto, sulla tratta giusta, con la frequenza giusta.
È così che si costruisce un trasporto pubblico capace di convincere le persone a lasciare spontaneamente l’automobile a casa.
Il confronto tra amministrazione e associazioni di categoria deve quindi tradursi in risultati concreti.
Da una parte, tariffe orarie equilibrate che favoriscano la rotazione e sostengano il commercio. Dall’altra, la tutela degli abbonamenti mensili per chi lavora e studia, accompagnata da investimenti reali nel trasporto pubblico.
Non sono contrario al nuovo Piano della sosta. Sono contrario all’idea che migliorare la mobilità debba necessariamente significare aumentare i costi per tutti.
Lecce può diventare una città più ordinata, accessibile e sostenibile senza scaricare il peso del cambiamento su chi ogni giorno contribuisce alla sua economia e alla sua vitalità.
«Facciamo ruotare le automobili, non aumentare le spese di chi lavora e studia. La vera modernizzazione non è far pagare di più i parcheggi, ma offrire ai cittadini alternative migliori».
Marco Vespucci
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