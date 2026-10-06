Malmena la ex dopo la fine della relazione: lei in ospedale, lui denunciato

LEVERANO (Lecce) – Non avrebbe accettato la fine della relazione e sarebbe arrivato a malmenare la compagna strattonandola, afferrandola per i capelli e facendola cadere per terra. Un episodio di violenza sfociato nel ferimento della donna che riportò varie ferite poi giudicate guaribili in tre giorni, Per questo ma anche per altri casi un 45enne di Leverano è stato raggiunto da un avviso di conclusione delle indagini preliminari, a firma del sostituto procuratore Francesco Ciardo, in cui si ipotizzano i reati di stalking, danneggiamento, e lesioni.

A mettere in moto le indagini è stata la denuncia della persona offesa, assistita dall’avvocato Salvatore Rondine, in cui vengono ricostruiti i fatti. Sempre il 12 agosto 2025, giorno in cui si sarebbe verificato l’episodio già ricostruito, se ne sarebbe verificato un altro: il danneggiamento dell’auto della donna, con un oggetto metallico. Distrutti il uno dei finestrini e il parabrezza anteriore.

Per cercare in tutti i modi di riallacciare la relazione, l’uomo avrebbe aggravato ulteriormente la sua posizione commettendo anche il reato di stalking: telefonate anche in forma anonima, messaggi, appostamenti e richieste continue di ritornare insieme. Inevitabilmente come succede in tutti questi casi che ormai finiscono nello stesso modo, la vittima ha iniziato ad avere paura e ansia e non uscire da sola. Per allontanare la ex avrebbe anche bloccato la sua utenza.

L’uomo è difeso dall’avvocato Cosimo D’Agostino.