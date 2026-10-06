Mantovano sul Fentanyl: con il nuovo decreto stop al “colabrodo” negli ospedali

“Sono già due anni e mezzo che in Italia è operativo un piano riguardante in modo specifico gli oppioidi sintetici e soprattutto il Fentanyl. Un piano che ha conosciuto uno snodo importante qualche giorno fa con il nuovo decreto ministeriale” che è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale a fine settembre ” a fronte di numerosissimi furti di questa sostanza avvenuti nelle farmacie degli ospedali e delle case di cura.

Questo decreto cerca di rimediare al colabrodo che finora ha caratterizzato la gestione di queste sostanze, stabilendo la tracciabilità delle sostanze medesime. Stiamo parlando di medicinali adoperati a scopo analgesico o anestetico nelle strutture sanitarie, quindi con destinazioni lecite, che però contengono sostanze stupefacenti di elevato potenziale.

E quindi questo decreto stabilisce criteri di assoluta tracciabilità anche informatica (finora si è andati, quando è andata bene, con registri cartacei), individuazione di responsabilità personali, controlli periodici e termini tassativi per la denuncia alle Forze di polizia di anomalie, non soltanto furti, ma anche usi distorti”. Lo ha affermato il sottosegretario Alfredo Mantovano al Caffè di Maria Latella su Radio 24.

“Io ho visto i video di Tor Sapienza. Ho chiesto – dice ancora Mantovano – non appena queste immagini sono state diffuse, un report il più serio possibile rispetto alla diffusione delle sostanze che avevano provocato queste alterazioni nelle persone che le avevano assunte, ma non c’è nessuna evidenza che le sostanze che hanno provocato questi effetti siano Fentanyl. Non c’è un’analisi, non c’è un sequestro, non c’è nulla di nulla.

Il che non significa che queste sostanze siano innocue, ma già il crack da solo, faccio un esempio, o in combinazione con derivati della cannabis a elevata percentuale di principio attivo provoca questo tipo di effetti senza bisogno di evocare il Fentanyl”.