Master Unisalento, aperti i bandi per l’accademico 2026/2027: domande entro il 30 ottobre

Sono aperti i bandi di ammissione ai Master di I e II livello dell’Università del Salento. Le domande possono essere presentate entro le ore 23:59 del 30 ottobre 2026, con un’unica scadenza valida per tutti i percorsi.

L’offerta si rivolge sia a chi ha appena concluso gli studi e intende specializzarsi, sia a chi è già inserito nel mondo del lavoro e desidera aggiornare le proprie competenze o riorientare il proprio percorso professionale. I master coprono ambiti che vanno dal diritto all’economia, dalla salute all’ambiente, dal sociale alle tecnologie digitali, e affiancano alla formazione universitaria un dialogo costante con il mondo delle professioni.

«I master rappresentano uno degli strumenti con cui l’Università del Salento risponde in modo diretto alle trasformazioni del mondo del lavoro e alle esigenze di sviluppo del territorio» dichiara la professoressa Sandra De Iaco, delegata della rettrice alla Formazione post lauream. «Si tratta di percorsi progettati in stretta collaborazione con enti, imprese e ordini professionali, pensati per offrire competenze specialistiche immediatamente spendibili. Si rivolgono sia a giovani laureati e laureate che intendono arricchire e qualificare il proprio profilo, sia a chi, già inserito nel mondo professionale, desidera investire nel proprio aggiornamento continuo per affrontare nuove sfide e opportunità. La formazione lungo tutto l’arco della vita è oggi una necessità e l’Ateneo vuole essere un punto di riferimento anche in questo percorso».

I bandi, le schede dei singoli corsi e le modalità di iscrizione sono consultabili sul portale di Ateneo, all’indirizzo https://www.unisalento.it/didattica/dopo-la-laurea/master-di-i-e-ii-livello