“Il calcio di tutti”, successo per la festa del calcio giovanile con la Real Soccer Soleto

“Il calcio di tutti”, successo per la festa del calcio giovanile

ASD Real Soccer Soleto- Una domenica di sport, entusiasmo e sorrisi. È stata un’autentica festa del calcio giovanile la manifestazione “Il calcio di tutti”, andata in scena, con grande partecipazione, domenica 27 settembre ai ‘Giardini dei Pavoni’ a Sternatia, e dedicata ai piccoli calciatori dai 5 ai 12 anni.

A rendere speciale l’appuntamento è stata soprattutto la partecipazione di numerose società del territorio: ASD Real Soccer Soleto, Marino Academy, Salesiani Lecce, Futura Monteroni, Ardens Arnesano e Futura Leo, che hanno portato in campo i loro giovani atleti in una giornata pensata per promuovere il calcio come momento di aggregazione e crescita.

Fin dalle prime ore, l’atmosfera è stata quella delle grandi occasioni, con bambini, tecnici e famiglie coinvolti in un appuntamento nel quale il risultato delle partite ha lasciato spazio al divertimento e alla voglia di stare insieme. In campo hanno vinto soprattutto i valori dello sport: rispetto dell’avversario, spirito di squadra, amicizia e fair play.

Un risultato che premia anche il lavoro della ASD Real Soccer Soleto e del suo presidente Donato Leo, che ha creduto nell’iniziativa e nell’importanza di creare occasioni di incontro tra le diverse realtà calcistiche del territorio.

“Siamo molto soddisfatti della riuscita di questa manifestazione. Il nostro obiettivo era regalare ai bambini una giornata di sport e divertimento, mettendo al centro non il risultato ma la possibilità di stare insieme, conoscersi e vivere il calcio nel modo più bello. La partecipazione delle società e delle famiglie ci ha dato grande soddisfazione e dimostra quanto sia importante continuare a investire nei nostri ragazzi e nei valori dello sport. La risposta ottenuta dai partecipanti, dalle famiglie e dalle persone tutte che ci hanno fatto compagnia, è un segnale importante per tutti noi, che ci infonde fiducia e volontà di continuare verso questa direzione, per un calcio del sociale, un calcio del divertimento, un calcio per l’appunto di tutti”.

La riuscita di “Il calcio di tutti” è dunque un monito importante per il movimento calcistico giovanile locale. La collaborazione tra società diverse ha permesso di creare una giornata capace di andare oltre la semplice competizione sportiva, trasformando il campo in un luogo di incontro e condivisione.

Una manifestazione che lascia un bel ricordo nei giovani protagonisti e che, visto l’entusiasmo registrato, rappresenta una solida base per continuare a organizzare iniziative dedicate ai più piccoli.

Perché, alla fine, “Il calcio di tutti” è proprio questo: dare a ogni bambino la possibilità di scendere in campo, divertirsi e sentirsi parte di qualcosa, parte di una squadra e di una famiglia.