Lavori Aqp per migliorare il servizio. Possibili disagi nell’abitato di Sant’Isidoro del Comune di Nardò

NARDO’ (Lecce) – Acquedotto Pugliese sta effettuando interventi per il miglioramento del servizio nell’abitato di Sant’Isidoro del Comune di Nardò (LE). I lavori riguardano la manutenzione da eseguire su Via Giusti angolo Via Amalfi, finalizzata al miglioramento del servizio idrico nell’abitato.
Per consentire l’esecuzione dei lavori, sarà necessario sospendere temporaneamente la normale erogazione idrica il 06 Ottobre 2026 su Via Giuseppe Giusti da Via A. Aleardi a Via La Maddalena, Via Varano e Via Pugno Chiuso nella frazione di Sant’Isidoro marina del Comune di Nardò (LE).
La sospensione avrà la durata di 8 ore, a partire dalle ore 8:00 con ripristino alle ore 16:00.
Disagi saranno avvertiti esclusivamente negli stabili sprovvisti di autoclave e riserva idrica o con insufficiente capacità di accumulo.
Acquedotto Pugliese raccomanda i residenti dell’area interessata di razionalizzare i consumi, evitando gli usi non prioritari dell’acqua nelle ore interessate dall’interruzione idrica. I consumi, infatti, costituiscono una variabile fondamentale per evitare eventuali disagi.
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