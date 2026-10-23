Pd Lecce, si dimette il segretario cittadino Romeo Russo. I vertici escludono fratture: “Una scelta personale”

LECCE – Si chiude l’esperienza di Romeo Russo alla guida del Partito Democratico cittadino di Lecce. Il segretario ha deciso di lasciare l’incarico, una scelta che inevitabilmente ha alimentato interrogativi negli ambienti politici locali, dove qualcuno ha letto nelle dimissioni il possibile segnale di un malcontento interno. Ma dalla federazione provinciale dei democratici arriva una smentita di questa interpretazione. Il segretario provinciale Luciano Marrocco assicura che non ci sono fratture politiche dietro il passo indietro di Russo, ma soltanto ragioni personali e professionali. Alla base della decisione, secondo quanto riferiscono fonti ufficiali del partito, ci sarebbe infatti un ulteriore impegno lavorativo maturato dal segretario cittadino, che renderebbe difficile conciliare le nuove responsabilità con la gestione quotidiana dell’organizzazione politica.

Nessuna rottura, tant’è vero che Russo dovrebbe entrare nella segreteria provinciale con un incarico. Nessun problema, dunque, almeno secondo la ricostruzione dei vertici democratici, ma la necessità di riorganizzare i propri impegni. Russo, avvocato di professione, era stato eletto segretario cittadino nel febbraio 2023, prevalendo su Stefania Spagnolo e raccogliendo il testimone della precedente segreteria guidata da Maurizio Deta.

Durante il suo mandato ha rappresentato il partito in numerose battaglie politiche cittadine, confrontandosi con l’amministrazione Poli Bortone su questioni come la mobilità urbana, il trasporto pubblico e, più recentemente, l’estensione delle strisce blu. Proprio nelle scorse settimane Russo aveva contestato il piano comunale di ampliamento della sosta a pagamento, chiedendo un confronto con residenti, commercianti e opposizioni. Le dimissioni arrivano quindi in una fase di intensa attività politica, mentre il Pd continua a svolgere il proprio ruolo di opposizione a Palazzo Carafa. Per questo il passo indietro del segretario cittadino ha suscitato attenzione e qualche interrogativo sulle dinamiche interne del partito. Marrocco, tuttavia, esclude che la decisione sia riconducibile a contrasti o tensioni politiche. Resta ora da affrontare il percorso che porterà alla nuova guida cittadina dei democratici, chiamata a proseguire il lavoro politico e organizzativo svolto negli ultimi anni.

LA LETTERA AL SEGRETARIO PROVINCIALE

“Rassegno segno le mie dimissioni dall’incarico di Segretario del Partito Democratico – Circolo Città di Lecce, incarico che ho svolto con convinzione, senso di responsabilità e piena dedizione. È una decisione che ho assunto dopo una riflessione approfondita e non senza rammarico, consapevole del valore politico e umano del percorso compiuto in questi anni.

Ho interpretato il ruolo affidatomi con spirito di servizio, nella convinzione che un Partito debba essere innanzitutto una comunità politica capace di ascoltare la città, rappresentarne le istanze, elaborare proposte e costruire, attraverso il confronto, una prospettiva credibile di governo. In questi anni ho sempre ritenuto che il Partito Democratico dovesse mantenere una propria autonomia politica, essere presente nei quartieri e nella società, esercitare con serietà il proprio ruolo di opposizione e, soprattutto, preservare la capacità di parlare ai cittadini con chiarezza, credibilità e coerenza.

La scelta odierna è la conseguenza di una valutazione personale, politica e professionale maturata nel tempo e che ritengo doveroso assumere con responsabilità. Ringrazio coloro che, in questi anni, hanno condiviso con me iniziative, battaglie, discussioni e momenti di confronto. Con senso di responsabilità rimetto, pertanto, il mandato nelle mani degli organismi competenti, affinché possano essere assunte le determinazioni conseguenti secondo le regole statutarie. Concludo questa esperienza con la serenità di chi ha cercato di svolgere il proprio compito con lealtà e con la consapevolezza che, in politica come nella vita, vi sono momenti nei quali è necessario compiere scelte difficili”.

Avv. Romeo Russo