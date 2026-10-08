Nuovi parcheggi e nuove tariffe. Confcommercio Lecce esprime le sue perplessità

La rivoluzione in ambito cittadino per quanto riguarda i nuovi parcheggi e le nuove tariffe ad essi collegate, sta preoccupando non poco il comparto del commercio, che ad una corretta disposizione di questo settore della vita cittadina lega una parte delle sue attività e quindi, della sua sopravvivenza.

In questi giorni Confcom Lecce, con tutte le sue categorie, sta esaminando attentamente le problematiche connesse con le novità annunciate dall’Amministrazione comunale e sottolineate dalla SGM, la società che regola il settore del traffico e dei parcheggi in città. Particolarmente critica appare la decisione complessiva di aumentare le tariffe nelle aree di parcheggio del centro commerciale della città. Gli aumenti potrebbero scoraggiare la presenza di leccesi e di forestieri in un’area dove maggiore è l’insediamento di esercizi commerciali. “Pur capendo la necessità di dare un nuovo assetto al sistema dei parcheggi e della viabilità cittadina – afferma Andrea De Tommasi, presidente di Federmoda Confcommercio Lecce – sono fortemente preoccupato, e con me altri commercianti del settore , non solo della zona di Piazza Mazzini, per l’entità degli aumenti che mi sembrano tali da scoraggiare la sosta nel centro commerciale della città, in un momento economico in cui la diminuzione del potere d’acquisto degli stipendi ha già portato ad una contrazione negli acquisti. Forse sarebbe bastato l’ampliamento degli spazi a pagamento, senza ulteriori aumenti tariffari, per aiutare i cittadini e gli esercizi commerciali a superare questa fase negativa”.

La situazione e le preoccupazioni non sono meno evidenti nemmeno nelle altre zone della città. In via Taranto, una delle strade più frequentate dai giovani della vicina Università, ma anche da tanti cittadini che gravitano nelle vicinanze, si prospetta una diminuzione drastica degli “stalli” bianchi , in favore delle strisce blu. “Non credo che sia una situazione sostenibile per quanti di noi commercianti hanno fatto consistenti investimenti per trasformare via Taranto in una strada con altissime presenze di cittadini e forestieri – sottolinea Serena Schipa, presidente dei panificatori della Confcommercio di Lecce – Se entrambi i lati della nostra via e delle vie laterali saranno assegnati ai parcheggi a pagamento, la permanenza di quanti gravitano in questa strada, di giorno e di sera, diminuirà drasticamente e anche solo una birra o un panino costerà di più. Forse non sarebbe male considerare la possibilità di dedicare alle strisce blu a pagamento solo un lato della strada, lasciando all’altro la possibilità di parcheggi “bianchi”, con disco orario ed un congruo periodo di tempo a disposizione”. Lo stesso discorso vede in linea anche a Piero Merazzi, Presidente FIPE Ristoratori Confcommercio “Visto che l’obiettivo era raddoppiare l’area dei parcheggi a pagamento – afferma il ristoratore leccese – sarebbe bastata questa misura, senza ulteriori aumenti nelle tariffe, che penalizzano certamente centro e periferia, visto che l’automobile continua ad essere l’unico mezzo utilizzato da gran parte dei leccesi per i loro spostamenti. Ho paura che il settore commerciale avrà pesanti ripercussioni negative da questi cambiamenti che saranno presto operativi nella nostra città”.

Il fatto che l’Amministrazione comunale si stia affrettando a requisire spazi e stalli, per una nuova e più ampia mappa dei parcheggi a pagamento, preoccupa tutti i commercianti. “Proprio alla luce di queste incertezze, ribadisce il direttore di Confcommercio Lecce Federico Pastore,non sarebbe male se tariffe e nuovi stalli a pagamento, entrassero in funzione con gradualità, anche per fare il punto, dopo un iniziale periodo, tra Amministrazione, SGM e associazioni di categoria, sui risultati delle nuove disposizioni. Io sono convinto che l’applicazione di certe norme, che cambiano la vita dei leccesi, sia cittadini che operatori commerciali, debbano essere affrontate con cognizione di causa per evitare storture e conseguenze che potrebbero coinvolgere pesantemente famiglie e imprese. Spero che gli amministratori vogliano ascoltare le categorie e i cittadini”.