Operazione antidroga: Riesame dissequestra 40.000 euro a un’indagata. “Provenienza lecita”

LIZZANELLO (Lecce) – Il tribunale del riesame restituisce 40mila euro sequestrati a Emiliana Sinistro, 46enne di Lizzanello: soldi requisiti nel corso della perquisizione con cui le forze dell’ordine eseguirono l’ordinanza ribattezzata “Whisper” con cui il 10 luglio scorso vennero emesse 23 misure cautelari. I soldi tornano nella piena disponibilità della società – con sede a San Cataldo – della donna, assistita dagli avvocati Maria Gabriella Mastrolia e Alessia De Nitto. I soldi erano stati inizialmente sottoposti a sequestro probatorio e successivaente preventivo da un gip.

In attesa di conoscere le motivazioni è ragionevole ipotizzare che i giudici del riesame abbiano appurato la provenienza lecita del denaro derivante dall’attività di ristorazione in virtù di una consulenza del dottor Ivan Carpentieri. La donna, dalle indagini condotte dalla Dda, avrebbe fatto parte di un sodalizio specializzato nel traffico di sostanze stupefacenti gestito dal marito Alessandro Greco.

E avrebbe tirato le redini del gruppo anche dopo l’arresto dell’uomo gestendo in contatti con i fornitori con base in Calabria: eroina dalla zona di Policoro e cocaina dalla Calabria.