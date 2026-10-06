Pesa 380 chili e l’ambulanza non basta, per trasportarlo in ospedale arriva il furgone dei vigili del fuoco

SQUINZANO (Lecce) – Il paziente pesa 380 chili e per trasportarlo in ospedale viene richiesto l’intervento dei vigili del fuoco.

È successo in mattinata a Squinzano, dove il 118 si è trovato a dover fare i conti con un problema tutt’altro che semplice: l’ambulanza arrivata sul posto non era infatti adeguata a trasferire un uomo con quelle dimensioni e quel peso, che necessitava di cure per difficoltà respiratorie.

Da qui la richiesta di supporto ai vigili de fuoco, inizialmente per affiancare il personale sanitario nelle operazioni di trasferimento. Una volta arrivati sul posto, però, è apparso subito chiaro che serviva qualcosa di più: occorreva trovare un mezzo che potesse consentire di accompagnare il paziente in ospedale in condizioni di sicurezza.

La soluzione è stata individuata in un furgone elettrico a otto posti in dotazione al Comando: i sedili sono stati rimossi e l’interno del mezzo è stato trasformato in un’area di trasporto, sulla quale è stato sistemato un materasso matrimoniale messo a disposizione dallo stesso paziente.

L’uomo, collaborativo e in grado di reggersi in piedi, è stato trasferito sul materasso e messo in sicurezza prima della partenza alla volta dell’ospedale Vito Fazzi di Lecce, scortato da una pattuglia dei carabinieri della stazione di Squinzano.

Una volta arrivato in ospedale, è stato necessario attendere la disponibilità di un letto specificamente adatto a persone con grave obesità. Solo dopo che il presidio è stato predisposto, il 45enne è stato trasferito e affidato ai sanitari del Pronto Soccorso per le cure del caso.