La missione in Cina è stata un’occasione per promuovere i prodotti pugliesi e avviare nuove sinergie economiche con le aziende locali, anche in vista di possibili investimenti sul territorio regionale. Lo ha detto il presidente della Regione Puglia, Antonio Decaro, sottolineando l’interesse a sviluppare collaborazioni in settori come la farmaceutica, l’innovazione tecnologica, la meccatronica, la robotica e l’intelligenza artificiale.

“Per noi è stata un’occasione per far conoscere i nostri prodotti e, dall’altro lato, per cercare delle sinergie anche con aziende cinesi che magari vogliono insediarsi nel nostro territorio e collaborare con aziende più piccole, italiane e pugliesi”, ha affermato Decaro. Nel quadro della Settimana della cucina italiana nel mondo, la delegazione ha inoltre presentato le eccellenze enogastronomiche regionali, arrivando a concludere un accordo con Metro China, uno dei principali operatori della grande distribuzione in Cina, presente con i propri punti vendita in tutto il Paese. Un’intesa resa possibile anche grazie al supporto dell’Agenzia Ice.

“Per noi è come fare il primo passo verso il futuro, attraversando una porta di un mercato importante, di un miliardo e 400 milioni di persone”, ha osservato il governatore, spiegando che l’obiettivo è portare in Cina non soltanto i prodotti pugliesi, ma anche la tradizione e l’identità della regione, attraverso i suoi sapori e profumi. La missione ha incluso anche un evento dedicato all’olio extravergine d’oliva, con la partecipazione di buyer, rivenditori e influencer, e un incontro per promuovere l’offerta turistica pugliese, dai paesaggi alla storia, dall’architettura alle spiagge, fino ai piccoli borghi e alle aree interne.

“Crediamo che il mercato asiatico sia un mercato importante per noi”, ha aggiunto Decaro, ricordando che il turismo rappresenta il 17% del prodotto interno lordo della Puglia. Dopo aver lavorato per far conoscere la regione, ha concluso, la nuova sfida è quella di costruire prodotti turistici da proporre agli interlocutori di tutto il mondo.