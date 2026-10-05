Proposta di cittadinanza onoraria al dottor Serravezza

Il consigliere comunale Bronek Pankiewicz, capogruppo di “Prima Lecce”, e gli altri capigruppo della maggioranza di centrodestra in consiglio comunale, a Lecce, hanno fatto propria la proposta, avanzata da alcuni cittadini, di conferire la cittadinanza onoraria di Lecce al dottor Giuseppe Serravezza.

I capigruppo della maggioranza hanno presentato, questa mattina, la proposta al sindaco, al presidente del Consiglio, al segretario generale, evidenziando che il dottor Serravezza, <fondatore e a lungo presidente della “Lega italiana lotta tumori” di Casarano-Lecce, ha vissuto la professione di medico oncologo quale missione umana, sociale e culturale in tutto il Salento, e che tale visione, che dura da circa 40 anni, si è trasformata in concretezza e operatività virtuosa, innanzitutto con la realizzazione di una Rete di ambulatori oncologici della Lilt, i quali si prendono cura gratuitamente di decine di migliaia di pazienti: ben 37mila nella provincia di Lecce, un primato nazionale. Inoltre, è stato promotore di innumerevoli iniziative e battaglie a tutela della salute e dell’ambiente>.