Santa Cesarea Terme, l’acqua termale incontra la tricologia: il 10 ottobre una giornata di confronto tra medicina e territorio

Conferenza e visite tricologiche gratuite alle Terme di Santa Cesarea, con medici specialisti, dermatologi e rappresentanti del mondo termale

Da secoli le acque sulfuree di Santa Cesarea Terme sgorgano dalle grotte che si affacciano sull’Adriatico, e da secoli sono associate al benessere della pelle. Sabato 10 ottobre 2026, alle 9, quella tradizione sarà al centro di una giornata di studio nella sede delle Terme, in provincia di Lecce, dal titolo «Tricologia, trapianto di capelli e medicina estetica: un approccio integrato. Prospettive per la salute di capello e cute dalle acque termali”.

L’incontro nasce dalla collaborazione tra AraMedica, clinica multidisciplinare con sede a Lecce, e le Terme di Santa Cesarea, e mette intorno allo stesso tavolo chirurghi tricologi, dermatologi, medici estetici e il mondo termale, insieme a una testimonianza diretta dei pazienti. Il filo conduttore è una domanda semplice: che cosa può offrire, in termini di salute del cuoio capelluto e della cute, un’acqua termale dalle caratteristiche mineralogiche così particolari?

Gli interventi proveranno a rispondere con un taglio rigorosamente clinico. Si parlerà delle proprietà lenitive e riequilibranti dell’acqua termale, delle condizioni tricologiche e dermatologiche in cui può affiancare un percorso di cura, della gestione del cuoio capelluto dopo un trapianto, quando la pelle può risultare sensibile, arrossata o soggetta alla formazione di croste.

Spazio anche alla medicina rigenerativa applicata alla dermatologia e ai più recenti sviluppi della chirurgia del capello, dalla robotica all’intelligenza artificiale. Un capitolo sarà dedicato alla distinzione tra l’uso cosmetico dell’acqua termale e le applicazioni che possono essere valutate dal medico all’interno di un percorso personalizzato.

Accanto al versante scientifico, la giornata racconta una storia di territorio. Un patrimonio naturale e una tradizione termale che guardano alla ricerca, una struttura sanitaria salentina che sceglie di valorizzare una risorsa locale nel proprio protocollo, un confronto aperto con la dermatologia dell’ospedale Vito Fazzi di Lecce: realtà diverse che trovano un terreno comune e dimostrano come competenze e risorse del Salento possano lavorare insieme, a beneficio dei pazienti e dell’intera comunità.

Nel pomeriggio, alle 14, sono previste visite tricologiche gratuite e un tour guidato delle grotte sulfuree, per vedere da vicino il luogo da cui tutto ha origine.

La partecipazione è libera. Per informazioni e iscrizioni: 0832 664685 – 335 761 3706, Via Lequile 37, Lecce.