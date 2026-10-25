Unisalento apre le porte alle future matricole: il 29 e il 30 ottobre tornano gli open day

Per giovedì 29 e venerdì 30 ottobre l’Università del Salento organizza gli Open Day dedicati all’orientamento universitario. Le giornate saranno rivolte soprattutto a studentesse e studenti del quarto e quinto anno delle scuole superiori di secondo grado, ma saranno aperte anche a dirigenti scolastici, docenti referenti per l’orientamento, famiglie, istituzioni e operatori del territorio.

In entrambe le giornate le attività si svolgeranno dalle 9 alle 13, con accoglienza a partire dalle 8.15. Per partecipare è necessaria la prenotazione al link www.unisalento.it/open-day-2026

Il programma è curato dall’Ufficio Orientamento dell’Ateneo ed è diviso per aree disciplinari.

Giovedì 29 ottobre, a Studium 2000 (via di Valesio, Lecce), sarà protagonista l’area umanistico-sociale, ovvero i Dipartimenti di Beni Culturali, Scienze Umane e Sociali, Studi Umanistici e la Scuola Superiore ISUFI: quest’ultima, naturalmente, sarà presente anche il giorno successivo, dedicato alle aree tecnico-scientifica, giuridico-economico e medico-sanitaria. Venerdì 30 ottobre, infatti, al Quadrato di Economia del Campus Ecotekne (Monteroni), spazio ai Dipartimenti di Matematica e Fisica, Ingegneria dell’Innovazione, Scienze Giuridiche, Scienze dell’Economia, Scienze e Tecnologie Biologiche ed Ambientali e Medicina Sperimentale.

Ogni giornata si aprirà alle 9 con i saluti istituzionali della rettrice Maria Antonietta Aiello e della delegata all’Orientamento, la professoressa Emanuela Ingusci. Dalle 10 si potranno visitare gli stand dei Dipartimenti e dei servizi di Ateneo, per parlare direttamente con il personale tecnico-amministrativo. Saranno presenti l’Ufficio Orientamento, l’Ufficio Carriere Studenti, l’Ufficio Diritto allo Studio insieme ad ADISU Puglia, il Centro Linguistico di Ateneo, l’Ufficio Inclusione, l’Ufficio Mobilità Internazionale e le associazioni studentesche.

Dalle 10.30 alle 12.55, in tre sessioni parallele, si terranno le presentazioni dei corsi di laurea, con particolare attenzione alle lezioni orientative. Saranno l’occasione per conoscere i contenuti dei singoli percorsi e la preparazione richiesta per affrontarli. Durante tutta la giornata ragazze e ragazzi potranno confrontarsi con docenti e studenti e studentesse tutor.

«Scegliere l’università è una delle prime grandi decisioni della vita e merita di essere presa con informazioni chiare e incontri veri – dichiara la rettrice Aiello -. Con gli Open Day vogliamo che le ragazze e i ragazzi entrino nelle nostre sedi, parlino con chi insegna e con chi studia, e vivano per un giorno la nostra comunità. L’Università del Salento è un luogo di qualità, innovazione e inclusione e vogliamo che possano riconoscerla come un’opportunità concreta per il loro futuro, qui nel loro territorio».

«Abbiamo costruito queste giornate perché ogni studente e ogni studentessa trovi risposte precise: cosa si studia, come, con quali prospettive – aggiunge la professoressa Ingusci -. Le lezioni orientative sono il cuore dell’iniziativa: permettono di provare il metodo e i contenuti di un corso prima di scegliere. Ringrazio i colleghi docenti, il personale tecnico-amministrativo e i nostri studenti tutor, la cui disponibilità rende possibile tutto questo».

Il programma completo è disponibile su www.unisalento.it/open-day-2026.