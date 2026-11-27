Secondo le ultime rilevazioni effettuate sui Piani aziendali relativi al Piano di abbattimento delle liste d’attesa Fase 2, al 22 novembre risultano essere state lavorate 113.081 prestazioni.

Di queste, 81.874 si sono concluse con una prestazione erogata: 71.215 a recupero di prenotazioni già fuori soglia e 10.659 sono prestazioni erogate all’interno di percorso di presa in carico di pazienti oncologici.

6.546 prestazioni sono state riprogrammate e anticipate e saranno erogate nelle prossime settimane.

13.779 sono le anticipazioni rifiutate, 5.962 riguardano assistiti non reperibili

Nello specifico delle 81.874 prestazioni erogate, si registrano: 79.607 prestazioni specialistiche e 2.267 ricoveri.

Per quanto riguarda le prestazioni specialistiche, i numeri sono così divisi: prime visite 32.687 (41,1%), diagnostica per immagini 32.610 (41,0%), altra diagnostica strumentale 8.582 (10,8%), procedure e interventi 5.623 (7,1%). Delle visite, 24.865 sono prime visite: tre su quattro.

Le cinque prestazioni più frequenti: prima visita cardiologica con ECG 2.543, prima visita oculistica 1.979, ecografia addome completo 1.922, prima visita otorinolaringoiatrica 1.808, prima visita ortopedica 1.555.

L’Anticipo medio è di 86 giorni, calcolato su 33.960 posizioni per le quali è nota sia la data del vecchio appuntamento sia quella del nuovo. Nell’ultima settimana le prestazioni erogate sono aumentate di 7.749. Il fenomeno del no show sugli appuntamenti anticipati è riportato da 6 aziende e vale l’1,8% delle prestazioni erogate (704 su 38.868).

Per quanto riguarda l’attività di monitoraggio sulla appropriatezza prescrittiva, le prescrizioni U che non rientrano nelle indicazioni cliniche nel manuale RAO incidono per il 21,6%.