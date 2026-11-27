C’è un dato che racconta meglio di tanti giudizi il talento e le potenzialità di Fatah. L’esterno del Lecce è attualmente il miglior dribblatore della Serie A per numero di dribbling riusciti ogni 90 minuti, considerando i calciatori che hanno completato almeno 20 dribbling in campionato. A evidenziarlo è la graduatoria pubblicata da Fantacalcio.it, sulla base dei dati riportati da Nicolas Cariglia.

Fatah viaggia a una media di 3,80 dribbling riusciti ogni 90 minuti, un rendimento che gli vale il sesto posto assoluto tra i giocatori dei cinque principali campionati europei. Davanti al giallorosso figurano nomi altisonanti del calcio internazionale come Gruda (7,40), Doku (5,37), Yamal (4,40), Diomande (4,33) e Kudus (4,01). Un dato ancora più significativo se si considera che il giovane leccese precede diversi interpreti affermati del calcio europeo.

Restringendo il confronto alla Serie A, il primato di Fatah emerge con ancora maggiore evidenza. Il primo inseguitore è Matías Soulé, undicesimo nella graduatoria generale con una media di 3,19 dribbling riusciti ogni 90 minuti. Numeri che confermano una delle qualità più interessanti del calciatore giallorosso: la capacità di puntare l’avversario, cercare il confronto individuale e creare superiorità numerica. Fatah, classe 2004, sta attraversando un momento delicato insieme al resto della squadra guidata da mister Di Francesco, ma il coraggio e la personalità mostrati nell’uno contro uno rappresentano segnali incoraggianti. I numeri sono inequivocabili.

Per il Lecce, alle prese con le difficoltà di questa stagione, avere a disposizione un giocatore capace di saltare l’uomo con questa frequenza può diventare una risorsa preziosa. Il talento c’è, i numeri lo certificano e i margini di miglioramento sono ancora ampi: adesso la sfida è trasformare queste qualità in un contributo sempre più concreto per la squadra, soprattutto alla luce dei zero gol segnati in questa stagione dai centravanti giallorossi.