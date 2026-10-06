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Trofeo CONI 2026, la leccese Desirè Mannino conquista l’argento al debutto

La dodicenne della Boxing Club Lecce, figlia d'arte di Simone Mannino, e unica leccese del gruppo, vince quarti e semifinale a Ginosa Marina. In finale tiene testa fino all'ultimo gong.

Cronaca e notizie da Lecce e provincia

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