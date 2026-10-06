Trofeo CONI 2026, la leccese Desirè Mannino conquista l’argento al debutto

GINOSA MARINA – Buon sangue non mente. Desirè Mannino, 12 anni, figlia d’arte di Simone Mannino, ha conquistato la medaglia d’argento al Trofeo CONI 2026, in programma a Ginosa Marina dal 4 al 7 ottobre. Ed era la sua prima gara ufficiale.

Il Trofeo CONI è la manifestazione multisportiva nazionale riservata ai giovanissimi. Ogni regione partecipa con la propria rappresentativa. Desirè, tesserata con la Boxing Club Lecce, ha gareggiato con i colori della Puglia.

Il suo percorso è stato netto. Ha vinto i quarti di finale. Poi si è aggiudicata la semifinale, guadagnandosi l’accesso all’ultimo atto del torneo. In finale ha combattuto alla pari dal primo all’ultimo gong, senza mai indietreggiare di un passo. Il verdetto dei giudici le ha assegnato il secondo posto, ma la sua prestazione ha convinto il pubblico e gli addetti ai lavori.

Per la famiglia Mannino la boxe è una passione di casa, e con Desirè si apre un nuovo capitolo. Il debutto è arrivato su un palcoscenico nazionale, contro coetanee provenienti da tutta Italia. Per la Boxing Club Lecce è la conferma di un settore giovanile che comincia a farsi notare anche fuori dai confini regionali.

«Sono orgoglioso di lei, come padre e come uomo di sport» commenta Simone Mannino. «Alla prima gara ufficiale ha affrontato ogni incontro con testa e coraggio, e in finale non ha mai mollato. Il verdetto dice argento, ma quello che ha dimostrato sul ring vale molto di più. È solo l’inizio.»

Per la più giovane di casa Mannino il prossimo obiettivo è chiaro: trasformare questo argento in un punto di partenza.