/a>

HomeAttualitàVenerdì 9 ottobre al via AVANT Festival 2026 a Lecce
AttualitàCulturaLo spazio dei suoni

Venerdì 9 ottobre al via AVANT Festival 2026 a Lecce

Venerdì 9 ottobre: NON SOLO BANDI alle Officine Culturali Ergot, il film e il talk su Mark Fisher e il live di Kenji Araki alle Officine Cantelmo. Ingresso gratuito

Cronaca e notizie da Lecce e provincia

Editore: Dario De Carlo
Direttore responsabile: Flavio De Marco


Direttore Editoriale: Gaetano Gorgoni
Richieste privacy: liberainformazionelecce@pec.it

CONTATTA LA REDAZIONE
Per informazioni, segnalazioni e collaborazioni editoriali: redazione@corrieresalentino.it
Ufficio istituzionale: Anna Maria Quarta


VISUALIZZA PRIVACY

Reg. Trib. n°1011 del 29 dicembre 2008 - © 2015-2026 Corriere Salentino - Pwd by Weblogging