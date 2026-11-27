In studio, per il PodCast del Corriere Salentino il Presidente di Confartigianato Lecce Luigi Derniolo con cui abbiamo parlato del mondo dell’artigianato nel Salento. Insieme al Direttore Responsabile del Corriere Salentino si è discusso della storia e delle prospettive dell’ente.
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