MATINO/UGENTO/TAVIANO Tre condanne per un giro di furti di cavi di rame da cantieri e impianti fotovoltaici in Salento, materiale che poi spesso veniva rivenduto a ditte specializzate nella raccolta di metalli nell’ambito dell’operazione “Vulcanus” di cui questo sito ha già abbondantemente parlato in altri articoli. E come naturale sviluppo delle’inchiesta è arrivata la sentenza di primo grado: la gup Tea Verderossa, al termine del processo in abbreviato, ha inflitto 4 anni 4 e mesi con il riconoscimento delle generiche Salvatore Vitali, 48enne di Matino (6 anni); 3 anni e 1 mese per Riccardo Attilio Viva, 28enne di Ugento (5 anni e 6 mesi); 2 anni e mesi Maria Rita Borasci, 24enne di Taviano (3 anni e 6 mesi), per 16 episodi tra furtie ricettazione. Gli imputati, invece, sono stati assolti dalle accuse di estorsione e incendio ai danni della socetà che gestiva il bar all’interno dello stadio di Casarano. Soddisfazione è stata espressa dagli avvocati Luca Puce e Simone Viva che potranno appellare la sentenza in appello non appena verranno depositate le motivazioni attese nei prossimi 90 giorni.

Più episodi, tra settembre 2024 e marzo 2025, tra Casarano, Matino, Tuglie, Racale, Melissano e Andrano. Tra i furti accertati c’è quello di Matino, quando sarebbero stati rubati circa 200 metri di cavi elettrici in alluminio da un deposito di attrezzature edili, ma il colpo venne bloccato dall’intervento dei vigilanti.

Ad Andrano, il 12 marzo 2025, nella frazione di Castiglione d’Otranto, sarebbero stato asportati circa cinquanta cavi di rame installati su un impianto fotovoltaico per un valore di circa 75mila euro. In alcuni casi, il materiale ferroso veniva smistato a ditte di raccolta di metalli mentre è stato ricostruito anche l’incendio di mezzi di un’azienda nella zona industriale di Casarano. Nelle contestazioni c’è anche la falsa denuncia del furto della propria auto, un’Audi A4, utilizzata dagli investigatori per commettere i furti.

Nell’ambito della stessa inchiesta, in cinque hanno già patteggiato la pena.