Il Salento sale sul podio internazionale dell’HYROX. Simone Negro, di Sannicola, e Marco D’Agostino, di Leverano, hanno preso parte alla gara disputata al Cairo il 15 novembre, conquistando un risultato di prestigio nella categoria Double Men.

I due atleti della palestra VictoryZone hanno chiuso la prova in 59’04”, classificandosi secondi nella fascia 35–39 anni e terzi assoluti.

L’HYROX, disciplina che unisce corsa e stazioni di allenamento funzionale, sta coinvolgendo un numero crescente di appassionati in tutto il mondo. In questo scenario, il risultato di Negro e D’Agostino dà particolare orgoglio al territorio: due atleti salentini, provenienti da Sannicola e Leverano, hanno portato il nome del Salento sul podio di una competizione internazionale.